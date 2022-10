Membanggakan, Atlet Taekwondo Marwiltim Sabet 7 Medali Emas

SURYA.CO.ID, BATU - Dispen kormar (Malang) dalam rangka Kejuaraan Taekwondo UM Cup se-Jawa Timur tahun 2022 yang di selenggarakan pada Jumat (7/10/2020) hingga Minggu (9/10/2022) , atlet taekwondo Marwiltim gabungan dari Batalyon Infanteri 1 Marinir, Yonif 5 Marinir dan Batalyon Kapa 2 Marinir berhasil meraih 7 (Tujuh) medali emas di GOR Gajah Mada Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (9/10/2022).

Dalam kejuaraan taekwondo di bawah pelatih Sertu Marinir M Khirom berhasil memborong 7 medali emas di antaranya atlet taekwondo Yonif 1 Marinir meraih 5 medali Emas yaitu Serda Mar Yusril S kasaban yang turun di kelas Under 58 kg berhasil meraih medali emas.

Lalu, Pratu Mar Chu Chun Trias Mawardi tanding di kelas under 85 kg berhasil meraih medali emas, Prada Mar Bagus S tanding di kelas under 57 kg berhasil meraih medali emas, Pratu Mar Akmadi tanding di kelas under 73 berhasil meraih medali emas dan Prada Mar Ahmad Junaidi tanding di kelas under 58 kg berhasil meraih medali Emas

Selain itu, juga atlet taekwondo Mariltim dari Yonif 5 Mar Pratu Mar Yeheskiel tanding di kelas under 54 kg berhasil meraih medali emas dan Serda Mar Ferry H tanding kelas under 64 kg dari Batalyon Kapa 2 Mar berhasil meraih medali emas

Sementara itu, Komandan Batalyon Infanteri 1 Marinir, Letkol Marinir Akhmad Kharis Mukhyiddin, S.A.P., M.Tr.Opsla sebagai kayanus taekwondo Marwiltim (Marinir Wilayah Timur) Surabaya menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih prajuritnya, sehingga keberhasilan atlet yang merebut medali emas tidak lepas dari latihan keras dan terprogram dengan baik yang selama ini dilaksanakan. (*)