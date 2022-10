Liga Italia: Jadwal, Hasil - Top Skor, Napoli Tetap di Puncak, AC Milan Panaskan 4 Besar

SURYA.co.id I Berikut hasil - hasil pertandingan Liga Italia, Serie A matchday ke-9 yang telah berlangsung Sabtu - Minggu (8 - 9/10/2022).

Sebanyak delapan pertandingan telah tuntas digelar. Sedang dua pertandingan lainnya, AS Roma vs Lecce akan digalar malam dini hari ini, Senin pukul 01:45 WIB dan Fiorentina vs Lazio akan berlangsung Selasa, 11 Oktober pukul 01:45 WIB.



Napoli pimpin klasemen

Napoli melanjutkan kepemimpinan klasemen Liga Italia, Serie A setelah menang meyakinkan di kandang Cremonese dengan skor 1-4 di matchday ke-9, Minggu (9/10/2022).

Di pantau dari LIvescore.com, Gol Napoli dicetak Politano menit 26 melalui pinalti. Lalu di menit 76' oleh Giovani Simeone. Dua gol lainn terjadi di injury time lewat aksi Lozan menit90 + 3' dan M. Olivera menit 90 + 5'.

Sedang gol hiburan tuan rumah Cremonesse dihasilkan melalui aksi Dessers di menit 47.

Dengan kemenangan ini, Napoli mengemas 23 poin,hasil tujuh kali menang dan dua kali draw. Belum pernah kalah.

AC Milan 2 - 0 Juventus:

Panaskan Puncak Klasemen

Pelatih AC Milan Stefano (beinsport.com)

AC Milan naik ke posisi empat klasemen setelah sukses menekuk tamunya Juventus dengan skor 2 -0 Sabtu (8/10/2022).

Dua gol AC Milan dicetak Tomori menit 45+1 memanfaatkan umpan Giroud dan Brahim Diaz di menit 54.

Tambahan tiga poin, mengantarkan AC Milan meloncat ke posisi empat dengan poin 20, hasil enam kali menang, dua kali draw dan sekali kalah.