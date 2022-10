Liga Inggris, Ronaldo Cari Gol ke-700 di Kandang Everton, Live Streaming Pukul 02.00 WIB

SURYA.co.id - Misi besar dibawa Cristiano Ronaldo dalam kunjungan bersama Manchester United (MU) di markas Everton, di Goodison Park, dalam laga matchday ke-10 Liga Inggris 2022/2023, yang akan berlangsung Minggu (9/10/2022) malam atau Senin dini hari pukul 02.00 WIB.

Misi besar Cristiano Ronaldo itu adalah mencetak satu gol untuk melengkapi koleksi golnya di level klub menjadi 700 buah.

Misi itu bukan hal mudah. Catatan menunjukkan Ronaldo seperti telah mendapat kutukan di kandang Everton. Sang superstar bola ini, tidak pernah bisa membobol gawang Everton.

Pemilik lima Ballon d'Or itu sudah melakoni enam laga tandang melawan Everton di Liga Inggris tanpa satu gol pun. Aksi terakhir Ronaldo di lapangan Goodison Park, 9 April 2022, berujung duka dan drama.

Baca juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Man City ke Puncak, Chelsea Masuki Persaingan Empat Besar

Ronaldo mati kutu dengan cuma sanggup melepaskan dua tembakan selama bermain 90 menit. Tanpa sumbangsih gol Ronaldo, Manchester United menyerah 0-1 dari Everton.

Ronaldo semakin menjadi sorotan karena melempar ponsel milik seorang bocah yang mengajaknya selfie selepas partai tersebut.

Baca juga: Liga Inggris: Akhirnya Manchester United Persilakan Ronaldo Pergi, Chelsea Siap Menampung

"Mari berharap akhirnya dia mendapat hukuman yang tepat," ucap Kelly, ibu dari anak yang dilukai Ronaldo.

"Dia tak bisa terus lari dari masalah ini. Perilakunya tidak dapat diterima," kata dia menambahkan.

Dalam cakupan lebih luas, baik partai kandang maupun tandang, Ronaldo 13 kali bersua Everton dalam kompetisi Premier League.

Hasilnya adalah dia membawa Manchester United meraih tujuh kemenangan, dua kekalahan, empat hasil seri, dan mencetak empat gol.

Sumber: Bolasport.com, BACA DISINI

LINK LIVE STREAMING

LINK 1

LINK 2



Jadwal Liga Inggris

MINGGU 9 OKTOBER

20:00 - Crystal Palace vs Leeds United

20:00 - West Ham United vs Fulham

22:30 - Arsenal vs Liverpool (SCTV)

SENIN 10 OKT

01:00 - Everton vs Manchester United