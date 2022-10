LIVE Hasil Liga Inggris, Babak Pertama: Chelsea 0 - 0 Wolves, Mancity 2 - 0 Southampton

SURYA.co.id I Sebanyak empat pertandingan Liga Inggris 2022/2023 digelar serentak pukul 21.00 WIB malam ini, Sabtu (8/10/2022).

Terdiri AFC Bounemouth - Leicester City, Chelsea vs Wolverhampton Wanderers, Mancity vs Southampton, dan Newcatle United vs Brentford.

Berikut laporan live hasil pertandingan sementara hingga berakhirnya babak pertama:



Chelsea 0 - 0 Wolverhampton Wanderers

Di pantau SURYA dari Livescore.com, tuan rumah Chelsea tampil sangat mendominasi. Statistik menunjukkan The Blues menguasi bola hingga 70 persen.

Chelse mengurung Wolves hingga sepertiga lapangan. Sayangnya serangan Chelsea selalu kandas. Pemain Wolves memilih membariskan pemainnya di wilayah pertahanan mereka.

Hingga berakhirnya babak pertama, tetap belum tercipta gol.



Manchester City 2 - 0 Southampton

Dipantau dari Livescore.com, Machester City yang unggul segalanya, mendominasi penguasaan bola hingga 64 persen.

Serangan demi serangan dilakukan dan memaksa Southampton bertahan total.