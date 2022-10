Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Chelsea vs Wolves, Brighton vs Tottenham, Man City Lawan Southampton

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal liga Inggris malam ini, Chelsea vs Wolves, Man City vs Southampton dan Brighton lawan Tottenham Hotspurs, Sabtu (8/10),

Laga Liga Inggris berlanjut malam ini,

Sebanyak lima pertandingan akan tersaji untuk menemani malam Minggu.

Empat pertandingan akan digelar serentak pada jam 21.00 WIB.

Pertandingan tersebut antara lain Newcastle vs Brentford, Bournemouth vs Leicester City, Man City vs Southampton dan Chelsea vs Wolves.

Sorotan tertuju pada pertandingan Chelsea vs Wolves.

Ini karena akan ada kembalinya Diego Costa ke Stamford Bridge.

Chelsea sedang mencari konsistensi di Liga Inggris (AFP)

Sebelumnya Diego Costa menjadi striker ganas andalan Chelsea pada tahun 2014-2017 silam.

Ia total mencetatatkan 120 penampilan, 59 gol dan 23 assist bersama The Blues.

Costa juga berhasil mengantarkan Chelsea menjuarai Liga Inggris sebanyak 2 kali.