Hasil Liga Inggris, Chelsea 3 - 0 Wolves, Mancity 4 - Southampton, Newcastle 5 - 1 Brentford

SURYA.co.id I Berikut rekap hasil Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-10 yang telah berlangsung Sabtu (8/10/2022) malam.

Banjir gol mewarnai empat pertandingan Liga Ingris matchday ke-10 yang baru berakhir beberapa menit lalu.

Terdiri Chelsea vs Wolverhampton Wanderers, Mancity vs Southampton, Newcatle United vs Brentford, dan AFC Bournemouth vs

Leicester City

Berikut laporan live hasil pertandingan Liga Inggris Sabtu (8/10/2022):

Chelsea 3 - 0 Wolverhampton Wanderers

Kai Havertz menyumbang satu gol kemenangan Chelsea vs Wolves yang berakhir 3 - 0 (Twitter: Championsleague)

Di pantau SURYA dari Livescore.com, tuan rumah Chelsea tampil sangat mendominasi. Statistik menunjukkan The Blues menguasi bola hingga 70 persen.

Chelse mengurung Wolves hingga sepertiga lapangan. Sayangnya serangan Chelsea selalu kandas. Pemain Wolves memilih membariskan pemainnya di wilayah pertahanan mereka.

Chelsea baru bisa menembus pertahanan Wolves melalui aksi Kai Havertz menit 45+3. Gol di menit akhir ini dicetak Havertz setelah mendapat umpan dari Masoun Moutn.

Di babak kedua, Chelsea terus mendominasi. Hasil di menit 54, pasukan Graham Potter sukses menambah gol. Kali ini melalui Cristian Pulisic.