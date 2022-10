Liga Inggris, Siaran SCTV Sabtu: Arsenal vs Liverpool, Prediksi Martin Keown: The Reds Bisa Kaget

Jadwal Liga Inggris matchday ke-10, ada bigmatch Arsenal vs Liverpool.

SURYA.co.id I Duel Arsenal vs LIverpool akan menjadi pusat sorotan di matchday ke-10 Liga Inggris 2022/2023.

Rivalitas Arsenal dan Liverpool merupakan salah satu rivalitas terpanas dan terlama dalam sejarah Liga Inggris.

Pertemuan kedua tim selalu menghadirkan letupan panas di dalam dan di luar lapangan. Keduanya sama-sama memiliki spirit juara yang kuat dan sama-sama memiliki pendukung fanatik.

Di awal musim 2022/2023 ini, Arsenal bersina jauh lebih terang dibanding The Reds. Arsenal terus memimpin puncak klasemen dan baru sekali kalah dalam delapan laga yang sudah di mainkan.

Adapun Liverpool berada di urutan 9, dengan baru memenangi dua dari tujuh pertandingan yang dimainkan.

Jadwl Liga Inggris matchday ke-10, biga match Arsenal vs Liverpool, Sabtu (8/10/2022) Live SCTV. (AFP)

Jelang duel Arsenal vs Liverpool, mantan Arsenal, Martin Keown mengimim pesan psywar untuk Liverpool bahwa The Reds akan terkaget-kaget saat menghadapi The Gunners di Stadion Emirates, Minggu (9/10/2022) pada pukul 22.30 WIB.

Dikutip BolaSport.com dari Liverpool Echo, Liverpool patut mewaspadai atmosfer di Emirates yang berbeda dari sebelumnya.

“Stadion Emirates yang sekarang akan berbeda dengan dibandingkan saat Liverpool terakhir ke sana," ucap Keown.

“Kita sering membicarakan soal dampak bermain di Anfield, tetapi sekarang berlaku sebaliknya untuk Arsenal.”

“Bisa berada dalam situasi ketika Arsenal berada di atas angin adalah momen yang menyenangkan.”