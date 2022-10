Emil Dardak Terpilih Sebagai Presiden Organisasi Internasional EAROPH Periode 2022-2024

Serah terima jabatan Presiden Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) periode 2022-2024 dari Ar Yolanda David Reyes kepada Dr Emil Elestianto Dardak MSc, di Hotel Shangrilla Surabaya, Kamis (6/10/2022).

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dr Emil Elestianto Dardak MSc dipercaya sebagai Presiden Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) periode 2022-2024.

Kepemimpinan tertinggi EAROPH ini, diserahkan saat pembukaan World Congress ke-28 di Surabaya oleh Ar Yolanda David Reyes dari Filipina yang menjabat sebagai Presiden di periode sebelumnya. Penyerahan itu dilakukan di Shangrila Hotel Surabaya, Kamis (6/10/2022).



Emil Dardak yang juga Wagub Jatim ini menyampaikan di depan para peserta dan delegasi internasional, bahwa sebagai Presiden EAROPH 2022-2024, ia ingin memberikan perspektif dari pemerintah lokal dalam agenda EAROPH ke depan. Khususnya Jawa Timur.

“Kami membangun daerah kami dengan kerja keras dari pemerintah lokal dan juga menyerap aspirasi masyarakat untuk mengejar pembangunan di dunia yang bergulir cepat, terutama setelah Covid-19,” tegas Emil.

Sebagaimana diketahui, EAROPH merupakan merupakan organisasi multi-sektor yang meliputi sektor privat, publik dan akademik.

Sejak didirikan tahun 1956, EAROPH bertujuan untuk mengkonsolidasikan penyediaan kualitas hidup, perumahan dan perencanaan yang lebih baik di kawasan Asia, Australasia dan Pasifik.

Emil Dardak sendiri sebelumnya telah dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Presiden EAROPH 2020-2022. Kemudian tahun ini, ia dipercaya untuk memegang tampuk pimpinan tertinggi organisasi internasional tersebut hingga dua tahun mendatang.

“Saya meyakini bahwa perencanaan selalu menjadi jawaban untuk masa depan yang dinamis, fleksibel dan agile. Maka dari itu, perencanaan perlu bersifat adaptif untuk mewujudkan masa depan kota dan pemukiman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” paparnya.

Jawa Timur terpilih menjadi tuan rumah EAROPH World Congress ke-28 yang diselenggarakan pada 5-8 Oktober 2022 di kota Surabaya.

Tema yang diangkat dalam kongkres kali ini adalah the Future of Human Settlements: Accelerating Recovery and Ushering into a New Era of Sustainable Urbanization Post Covid-19.

Topik lainnya yang juga dibahas, termasuk mengenai pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kawasan dan infrastruktur ramah lingkungan yang dikembangkan pemerintah maupun pihak swasta secara berkelanjutan.