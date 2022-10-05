LIGA CHAMPIONS
LIVE HASIL Liga Champions, Babak Pertama: Liverpol, Inter Milan, dan Napoli Unggul
Dua pertandingan telah selesai dengan hasil: Bayern Munchen 5 - 0 Viktoria Plzen dan Marseille 4 - 1 Sporting
OZANKOSE/AFP
Jadwal dan hasil Liga Champions p
SURYA.co.id I Sebanyak delapan pertandingan Liga Champions digelar di matchday ke-3 babak penyisihan grup Selasa - Rabu dini hari ini.
Pertandingan melibatkan 16 tim di Grup A hingga D. Sementara pertandingan Grup E - H akan digelar, Rabu - Kamis dini hari besok.
Dua pertandingan telah selesai dengan hasil:
Bayern Munchen 5 - 0 Viktoria Plzen.
Marseille 4 - 1 Sporting
Enam pertandingan lain baru menuntaskan babak pertama:
Liverpool 1 - 0 Rangers
(7' T. Alexander-Arnold)
Inter Milan 1 - 0 Barcelona (LIVE SCTV)
(45 + 2' H. Calhanoglu)
Eintrach Frankfur 0 - 0 Tottenham Hiotspur
Ajax 1 - 3 Napoli
(M Kudus '9 - Rapadori 18, Di Lorenzo 33, Zielinski 45)
Club Brugge 1 - 0 Atletico Madrid
( K Sowah '36)
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