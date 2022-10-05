LIGA CHAMPIONS

LIVE HASIL Liga Champions, Babak Pertama: Liverpol, Inter Milan, dan Napoli Unggul

Dua pertandingan telah selesai dengan hasil: Bayern Munchen 5 - 0 Viktoria Plzen dan Marseille 4 - 1 Sporting

Penulis: Suyanto | Editor: Suyanto
zoom-inlihat foto LIVE HASIL Liga Champions, Babak Pertama: Liverpol, Inter Milan, dan Napoli Unggul
OZANKOSE/AFP
Jadwal dan hasil Liga Champions p 

SURYA.co.id I Sebanyak delapan pertandingan Liga Champions digelar di matchday ke-3 babak penyisihan grup Selasa - Rabu dini hari ini.

Pertandingan melibatkan 16 tim di Grup A hingga D. Sementara pertandingan Grup E - H akan digelar, Rabu - Kamis dini hari besok.


Dua pertandingan telah selesai dengan hasil:

Bayern Munchen 5 - 0 Viktoria Plzen.
Marseille 4 - 1 Sporting


Enam pertandingan lain baru menuntaskan babak pertama:

Liverpool 1 - 0 Rangers
(7' T. Alexander-Arnold)

Inter Milan 1 - 0 Barcelona (LIVE SCTV)
(45 + 2' H. Calhanoglu)

Hakan Calhanoglu, Inter Milan langsung menebar ancaman dan peringatan bagi tim-tim Liga Italia 2021-2022. Mereka tampil mengebrak dan peseta gol
Hasil Liga Champions, Hakan Calhanoglu, Inter Milan mencetak gol keunggulan Inter Milan vs Barcelona di babak pertama. (Twitter.com/InterMilan)


Eintrach Frankfur 0 - 0 Tottenham Hiotspur

Ajax 1 - 3 Napoli
(M Kudus '9 - Rapadori 18, Di Lorenzo 33, Zielinski 45)

Club Brugge 1 - 0 Atletico Madrid
( K Sowah '36)

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