Liga Spanyol, Jadwal Matchday-8, Klasemen-Top Skor, Getafe vs Madrid, Barcelona vs Celta Vigo

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol Laliga 2022/2023 matchday ke-8 yang akan berlangsung Jumat - Senin waktu setempat atau Sabtu - Selasa (8 - 11 Oktober 2022) waktu Indonesia WIB.

Pertandingan Liga Spanyol Laliga matchday ke-8 akan dibuka dengan duel Osasuna vs Valencia, yang digelar Jumat malam waktu setempat atau Sabtu (8/10/2022) pukul 02.00 WIB.

Di lanjutkan tiga pertandingan Almeria vs Rayo Vallecano, Atletico Madrid vs Girona, dan Sevilla vs Athletic Bilbao.

Selanjutnya Minggu dini hari, Real Madrid yang pekan lalu digusur Barcelona dari puncak klasemen, akan bertanding di kandang Getafe, pukul 02.00 WIB.

Sementara Barcelona akan berlaga di kandangnya, Camp Nou menjamu Celta Vigo, Senin (10/10/2022) dini hari pukul 02.00 WIB.

Jadwal Liga Spanyol matchday ke 8, Real Madrid akan bermain di kandang Getafe, Minggu (9/10/2022) pukul 02.00 WIB. FOTO: Para pemain Real Madrid merayakan kemenangan sebagai Juara Liga Champions 2021/2022, usai menundukkan Liverpool dengan skor 1-0, Minggu (29/5/2022). (AFP)



Siaran LIGA SPANYOL LALIGA

Semua pertandingan Liga Spanyol Laliga bisa disaksikan di TV berbayar beIN Sport, dan TV Online Vidio.com (paket berlangganan).

Laporan LIVE SKOR detik perdetik pertandingan bisa diikuti di Livescore.com dan google.livescore.

LINK Live streaming Liga Spanyol

>>>>>>LINK 1 (vidio.com)

>>>>>>LINK 2 (sport.optus)

Berikut Jadwal Liga Spanyol Laliga 2022/2023 pekan ke-8