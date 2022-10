Liga Inggris, Jadwal, Klasemen - Top Skor, Siaran SCTV : Bigmatch Arsenal vs Liverpool

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris matchday ke-10 yang akan berlangsung SABTU - SELASA (8 - 11 Oktober 2022).

Jadwal Liga Inggris matchday ke-10 akan dibuka dengan empat pertandingan serentak Sabtu (8/10/2022) pukul 21.00 WIB

Terdiri AFC Bournemouth vs Leicester City, Chelsea vs Wolverhampton Wanderers, Manchester City vs Southampton, dan Newcastle United vs Brentford.

Dilanjutkan dengan duel terakhir di malam Minggu pukul 23:30 WIB antara Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur

BIG MATCH:

ARSENAL vs LIVERPOOL, Minggu 9 OKT - Pukul 22.30 WIB

Jadwal Liga Inggris 2022/2023 matcahday ke-10, Big match Arsenal vs Liverpool, Minggu (9/10/2022).

Dikutip dari Livescore.com, big match Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-10 akan terjadi pada duel Arsenal vs Liverpool, Minggu 22.30 WIB.

Arsenal merupakan pimpinan klasemen yang sedang sundul menyundul dengan Manchester City (Mancity).

Arsenal memiliki poin 21 hasil dari tujuh kali menang dan sekali kalah. Satu-satunya kekalahan diderita Arsenal di kandangg Manchester United (MU) dengan skor 3-2.

Posisi Arsenal di puncak klasemen sedang kritis. Mancity yang berada di bawahnya siap mendepak. Jarak keduanya cuma satu poin. Arsenal 21 banding 20 Mancity.

Dengan kondisi ini, Arsenal akan berupaya mati-matian memaksimalkan laga markasnya Emirates Stadium saat menjamu Liverpool.

Sebaliknya Liverpool yang sedang terbuang jauh dari empat besar, pasti juga akan berusaha keras memetik poin.

Liverpool musim ini sedang loyo dan terus mencari formula untuk bangkit seperti musim lalu.

Hingga matchday ke-9 yang lalu, Liverpool telah memainkan tujuh pertandingan. Dua pertandingan lainnya ditunda.

Dari tujuh pertandingan yang dijalaninya, Liverpool baru dua kali menag, 4 kali draw, dan sekali kalah atas Manchester United (MU).

Dengan hasil ini, Liverpool terlempar hingga urutan 9 klasemen sementara dengan poin 10.