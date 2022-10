Liga Champions, Selasa - Kamis, Siaran SCTV: Inter Milan vs Barcelona , Chelsea vs AC Milan

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Champions 2022/2023 matchday ke-3 babak penyisihan grup yang akan berlangsung Selasa - Rabu ( 4 - 5/10/2022) atau Selasa - Kamis dini hari WIB.

Jadwal Liga Champions matchday ke-3 akan dibukan duel Bayern Munchen vs Viktoria Plzen di Grup C dan duel Marseille vs Sporting CP di Grup D.

Kedua pertandingan digelar dalam waktu yang sama, Selasa (4/10/2022) pukul 23.45.

Setelah itu, akan digelar enam pertandingan, yang berlangsung serentak pukul 02.00 WIB dini hari, Rabu (5/10/2022). Termasuk pertandingan seru Inter Milan vs Barcelona.

Siaran langsung Liga Champions

Semua pertandingan Liga Champions bisa disaksikan di TV Online, vidio.com

SIARAN LANGSUNG di SCTV

Berikut empat pertandingan Liga Champions 2022/2023 matcday ke-3 yang akan ditayangkann SCTV:

SELASA, 4 OKTOBER 2022 - 23.45 WIB: Bayern Munchen vs Viktoria Plzen

RABU 5 OKTOBER 2022

Pukul 02.00 WIB: Inter Milan vs Barcelona

Pukul 23.45 WIB: RB Leipzig vs Celtic