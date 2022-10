BUNTUT Tragedi Arema vs Persebaya: 11 Laga Papan Atas Ditunda, PSSI Janji Lakukan Pengusutan

SURYA.CO.ID - Setidaknya ada 11 laga Liga 1 2022 yang harus dihentikan sementara, buntut dari tragedi Arema vs Persebaya, yang terjadi, Sabtu (1/10/2022) dan menewaskan 125 orang itu.

Menanggapi kericuhan di Stadion Kanjuruhan, PT LIB selaku operator kompetisi memutuskan menghentikan Liga 1 2022-2023 selama satu pekan.

Hal itu disampaikan oleh Akhmad Hadian Lukita selaku Direktur Utama PT LIB.

Baca juga: Komnas HAM Datang ke Malang untuk Investigasi Tragedi Stadion Kanjuruhan

“Kami prihatin dan sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Kami ikut berdukacita dan semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua,” kata Akhmad Hadian Lukita di situs resmi operator kompetisi tersebut.

“Keputusan ini (menghentikan Liga 1 selama satu pekan) kami umumkan setelah mendapatkan arahan dari Ketua Umum PSSI," ujar Akhmad Hadian Lukita.

"Ini kami lakukan untuk menghormati semuanya dan sambil menunggu proses investigasi dari PSSI,” ucap Akhmad Hadian Lukita menambahkan.

11 laga yang ditunda buntut dari tragedi Arema vs Persebaya di antaranya:

- Persib vs Persija Jakarta

- PSIS Semarang vs Bhayangkara FC

- Barito Putera vs PSM

- Persis Solo vs Rans Nusantara FC

- Persita vs Bali United

- Dewa United vs Arema FC

- PSM vs Persikabo 1973

- Madura United vs PSIS Semarang

- Persija Jakarta vs Borneo FC

- Persebaya vs Barito Putera

- Bhayangkara vs PSS Sleman

Baca juga: TANGISI Tragedi Arema vs Persebaya, Gilang Widya Pramana: Saya Tak Cari Uang di Arema Ini Kebanggaan

PSSI Lakukan Pengusutan

Melansir situs resmi PSSI, Mochammad Iriawan alias Iwan Bule, selaku ketua umum menginginkan agar kasus ini dapat diusut tuntas.