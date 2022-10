112 Hari Lancarkan Operasi Tumpas Semeru, Polres Nganjuk Panen Kasus Narkoba

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Kegiatan Operasi Tumpas Semeru 2022 yang dilancarkan jajaran Polres Nganjuk, mengungkapkan banyaknya kasus narkoba di Kabupaten Nganjuk. Karena selama 12 hari operasi, atau mulai 22 Agustus 2022 sampai 2 September 2022, polisi meringkus 29 orang tersangka dari 24 kasus narkotika.

Hasil Operasi Tumpas Semeru itu dirilis bersama hasil Operasi Sikat Semeru 2022, Senin (3/10/2022). Dikatakan Boy Jeckson, dari para tersangka dalam penumpasan kasus narkoba itu, dua di antaranya adalah perempuan. "Para tersangka terdiri dari 27 laki-laki dan 2 orang wanita," ucap Boy Jeckson.

Sedangkan dari 24 kasus yang diungkap, menurut Boy Jeckson, terdiri dari 6 kasus narkotika dan 18 kasus obat keras berbahaya (okerbaya). "Untuk barang bukti yang diamankan adalah 80,79 gram sabu, 63.919 butir okerbaya, 29 unit ponsel, uang tunai Rp 3.385.000 dan 8 unit kendaraan roda dua,” ujar Boy Jeckson.

Sedangkan dari Operasi Sikat Semeru 2022, jajaran polsek mengungkap 14 kasus dan mengamankan 13 orang tersangka. Kasus itu terdiri dari 3 curat, 6 kasus non curat, 2 kasus curanmor, 1 kasus non curanmor, 1 kasus street crime, dan 1 kasus non street crime.

Boy Jeckson menjelaskan, dari 13 tersangka dari 14 kasus yang diungkap tersebut, sebagian dilakukan penahanan. Tetapi ada yang tidak ditahan karena masih di bawah umur.

"Selain mengamankan tersangka, ada sejumlah barang bukti yang diamankan petugas dalam kasus curat. Di antaranya 7 unit ponsel, uang tunai Rp 3,5 juta, 1 ekor ayam bangkok, dan 1 unit sepeda pancal. Selanjutnya 2 unit sepeda motor, 1 buah obeng, 1 buah ATM BRI, 2 buah kotak amal dan 1 buah tabung gas elpiji 3 KG," kata Boy Jeckson.

Dan untuk kasus curanmor, barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor, satu lembar fotocopy KTP dan satu lembar fotocopy surat vaksin.

Jajaran Polres Nganjuk, tambah Boy Jeckson, akan menindak tegas kepada siapa saja pelaku dan calon pelaku kejahatan di wilayah Polres Nganjuk. Dan polisi akan selalu berkomitmen melindungi masyarakat dari segala tindak kejahatan.

Baik dari mulai kejahatan jalanan, penyakit masyarakat, premanisme dan penyalahgunaan narkoba. "Jadi jangan coba berbuat jahat atau perbuatan apapun yang merusak tatanan harmonis di Kabupaten Nganjuk. Mari jaga kemanan dan kenyamanan masyarakat," tandasnya. *****