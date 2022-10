Korban Arema FC vs Persebaya Gara-gara Gas Air Mata? Ini Bunyi Larangan FIFA dan Penjelasan Polisi

SURYA.CO.ID - Korban Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur terus bertambah.

Update terbaru, Minggu (2/10/2022) pukul 14.45, tercatat 125 jiwa meninggal dunia dalam tragedi Arema FC vs Persebaya.

Penyebab tragedi Arema FC vs Persebaya disebut-sebut karena gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian di dalam stadion.

Padahal menurut aturan FIFA selaku induk sepak bola dunia, melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion.

Aturan itu tertuang dalam regulasi FIFA terkait pengamaman dan keamanan stadion atau FIFA Stadium Safety and Security Regulations pasal 19 poin b.

Bunyi aturan FIFA tentang gas air mata sebagai berikut:

"No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used (senjata api atau 'gas pengendali massa' tidak boleh dibawa atau digunakan)."

Alasan Polisi Tembak Gas Air Mata

Alasan Polisi gunakan gas air mata di laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, sebut penonton mulai anarkis dan menyerang petugas.

Tindakan untuk menggunakan gas air mata itu dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya kericuhan suportter di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu (1/10) malam.