Jadwal Bola Malam Ini: Liga Italia, Liga Spanyol dan Liga Inggris, Siaran SCTV - Live Streaming

SURYA.co.id I Berikut ini jadwal Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris akhir pekan ini.

Liga Italia Serie A akan meminkan match day ke-8. Sedang Liga Spanyol Laliga Santander baru akan masuk matchday ke-7.

Sementara Liga Inggris memasuki matchday ke-9. Namun pertandingan ini menjadi laga ke-8 lantaran pada match day ke-7, semua jadwal pertandingan dibatalkan untuk penghormatan mendiang Ratu Elizabeth II.



SIARAN LANGSUNG

SCTV :

MINGGU 2 OKTOBER - Pukul 22:30 WIB

Leeds United vs Aston Villa

Pertandingan Liga Inggris lainnya bisa disaksikan di TV kabel Champions TV dan Live Streaming Vido.com (paket berlangganan).

Jadwal Liga Italia pekan ini tersedia akhir artikel. (tribunnews.com)

JADWAL LIGA ITALIA SERIE A match day ke 8

MINGGU 2 OKTOBER 2022

17:30 - Lazio vs Spezia

20:00 - Lecce vs Cremonese

20:00 - Sampdoria vs Monza

20:00 - Sassuolo vs Salernitana

23:00 - Atalanta vs Fiorentina

SENIN 3 OKTOBER 2022

01:45 - Juventus vs Bologna

SELASA 4 OKTOBER 2022

01:45 - Verona vs Udinese