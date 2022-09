Akhir Pekan Ini, Warga Surabaya Bisa Nikmati Wahana di Romokalisari Adventure Land, Tarif Terjangkau

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Warga di Kota Surabaya bisa menikmati liburan dengan berkunjung ke obyek wisata yang baru saja dibuka pekan lalu, Romokalisari Adventure Land.

Berlokasi di kawasan Surabaya Barat, lokasi Romokalisari Adventure Land ada di dekat Rusun Romokalisari, Kecamatan Benowo. Ada sejumlah wahana dengan harga tiket yang ramah dikantong.

Objek wisata yang dikelola Pemkot Surabaya itu menyiapkan wahana Playground, Mini Zoo (kebun binatang mini), Arena Berkuda, Motor ATV (All Terrain Vehicle), Kano, Sekoci, hingga Jetski. Melalui berbagai wahana tersebut, masyarakat bisa menikmati susur sungai sekaligus memacu adrenaline.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Cak Eri) memastikan wahana ini tak kalah menarik dengan destinasi wisata lain yang ada di luar Surabaya.

"Di sini ada tujuh wahana. Ada berkuda, juga ada playground. Jadi ayo coba Adventure Land di Romokalisari sangat luar biasa," kata Cak Eri, Jumat (30/9/2022).

Tarifnya bervariasi, misalnya tiket perahu kayuh yang dijual seharga Rp10 ribu per orang selama 15 menit. Kemudian, aktivitas menunggang kuda yang bisa dinikmati dengan harga tiket Rp 20 ribu untuk dua kali putaran (khusus anak dengan berat badan maksimal 50 kilogram).

Tiket wahana ATV untuk pengunjung usia minimal 17 tahun seharga Rp 25 ribu per dua kali putaran untuk rute pendek dan Rp 50 ribu per dua kali putaran untuk rute panjang. Kemudian, wahana perahu dengan harga tiket Rp10 ribu per orang untuk sekali trip.

Kano yang dapat digunakan oleh dua orang baik dewasa atau anak-anak dengan harga Rp 10 ribu per orang untuk satu kali trip. Lalu, wahana sekoci dapat dinikmati dengan tiket seharga Rp 10 ribu per orang.

"Banyak kapal yang bisa digunakan. Jadi ada pilihan. Mau yang mahal bisa atau tidak. Cukup dengan ATV atau naik perahu, itu sudah bisa merasakan semuanya," jelas Cak Eri.

Pengunjung nantinya bisa menaiki kano atau sekoci dengan melintasi mangrove.