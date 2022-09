Telkomsel dan Binus Malang Kerja Sama untuk Kembangkan Produk Digital Service

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Telkomsel melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Bina Nusantara (Binus) Malang, tentang Pengembangan Produk Digital Service dan Pembinaan Kewirausahaan, di Kampus Binus Malang, Kamis (29/9/2022).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh VP Area Account Management Telkomsel, Samuel Pasaribu, dengan Direktur Universitas Binus Malang, Dr Robert T Herman SE MM.

Penandatanganan MoU tersebut, menurut Samuel Pasaribu merupakan langkah awal untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Ini sekaligus membuka peluang kerja sama lintas sektor antara Telkomsel dan Universitas Binus Malang.

“Telkomsel selalu mendukung inisiatif dan upaya dunia pendidikan Indonesia yang mengambil langkah transformasi digitalisasi. Dengan demikian, diharapkan bisa tercipta nilai tambah yang bermanfaat bagi segenap Civitas Academika Universitas Bina Nusantara dalam mendukung visi Indonesia Digital Nation,” kata Samuel Pasaribu, didampingi GM Enterprise Account Management East Area, Anka P Djatmika.

Selain melakukan penandatanganan MoU, Samuel Pasaribu juga memberikan Kuliah Tamu yang dihadiri ratusan mahasiswa-mahasiswi Binus Malang.

Kuliah Tamu yang bertemakan 'Digital Technology that Changes The World', berlangsung mulai pukul 10.00-12.00 WIB.

“Dunia terus berkembang dan mengalami kemajuan luar biasa berkat teknologi digital. Teknologi tidak hanya bisa mengubah dunia, tapi juga hampir seluruh gaya hidup masyarakat baik di kota-kota besar hingga pelosok. Dan ingat siapa yang mampu menguasai teknologi dialah pemenangnya. Untuk itu, ayo para mahasiswa-mahasiswi Binus Malang, galilah ilmu teknologi digital secara maksimal dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk hal-hal yang bermanfaat bagi negara dan bangsa Indonesia,” papar Samuel Pasaribu disambut aplaus meriah dari peserta Kuliah Tamu.

“Kuliah Tamu ini menjadi update knowledge tentang industri digital serta peluang kolaborasi Binus Malang dengan Telkomsel sebagai market leader industri telekomunikasi di Indonesia,” tambah Samuel Pasaribu seusai memberikan Kuliah Tamu.