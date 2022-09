LINK LIVE STREAMING Persebaya vs Persija Semifinal Elite Pro Academy (EPA) U-18 Pukul 16.00 Sore Ini

Para pemain Persebaya Surabaya merayakan gol pada ajang Elite Pro Academy (EPA) U-18 2022. Link live steraming Persebaya vs persija di semifinal EPA U-18 2022, sore ini



SURYA.co.id - Berikut ini adalah link live streaming pertandingan Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta pada laga semifinal Elite Pro Academy (EPA) U-18 2022.

Jadwal laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta pada semifinal Elite Pro Academy (EPA) U-18 akan digelar di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Kamsi (29/9/2022).

Duel Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta merupakan pertandingan semifinal Elite Pro Academy (EPA) U-18 2022 jam kedua, yakni berlangsung pukul 16.00 WIB sore. Rencaanya laga bisa disaksikan melalui live streaming Youtube PSSITV.

Link live steraming Persebaya vs Persija pada semifinal Elite Pro Academy (EPA) bisa diakses di akhir naskah ini.

Sebelum pertandingan Persebaya vs Persija, semifinal Elite Pro Academy (EPA) U-18 2022 akan mempertemukan Persib Bandung vs Bhayangkara DC pda pukul 14.00 WIB.

Laga semifinal Elite Pro Academy (EPA) U-18 2022 antara Persebaya vs Persija dipastikan berlangsung seru dan menarik

Seperti diketahui, Persebaya Surabaya lolos ke semifinala EPA U-18 2022, setelah menjad runner up terbaik kompetisi ini. Bajul Ijo menjadi runner up Grup C, di bawah Bhayangkara FC yang tampil sebagai juara grup ini.

The Young Guardian mengumpulkan 34 poin. Tim ini pun dengan sangat meyakinkan melibas PSM Makassar tiga gol tanpa balas di laga terakhir penyisihan grup mereka.

Sedangkan Persebaya sebagai runner up terbaik. Poin Bajul Ijo Muda lebih baik daripada kedua tim runner up grup lain. Persebaya mengoleksi 31 poin, walaupun kalah 1-2 dari Bali United.

“Alhamdulillah kami mengamankan tiket ke babak semifinal,” kata Ahmad Rosyidin, pelatih Persebaya U-18.