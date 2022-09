Jadwal Persebaya vs Persija Semifinal Elite Pro Academy U-18 - Bajul Ijo Ambisi ke Final Sore Ini

Foto Persebaya Surabay bermain trengginas saat meladeni Barito Putera U-18 di Elite Pro Academy (EPA) U-18 2022. Persebaya vs Persija tanding dis semifinal EPA U-18 2022, Kamis (29/9/2022) sore ini



SURYA.co.id - Berikut disampaikan jadwal Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta pada semifinal Elite Pro Academy (EPA) U-18 2022. Kedua tim akan saling berebutk tiket final.

Duel Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta pada semifinal Elite Pro Academy (EPA) U-18 2022 dijadwalkan dilangsungkan di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Kick-off jadwal Persebaya vs Persija pada semifinal Elite Pro Academy (EPA) U-18 2022 akan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB.

Duel Persebaya vs Persija berlangsung setelah semifinal Elite Pro Academy (EPA) U-18 2022 pertama, yakni mempertemukan Persib Bandung vs Bhayangkara FC. Kedua tim akan bertanding pada pukul 14.00 WIB di tempat yang sama.

Persebaya Surabaya lolos ke semifinala EPA U-18 2022, setelah menjad runner up terbaik kompetisi ini. Bajul Ijo menjadi runner up Grup C, di bawah Bhayangkara FC yang tampil sebagai juara grup ini.

The Young Guardian mengumpulkan 34 poin. Tim ini pun dengan sangat meyakinkan melibas PSM Makassar tiga gol tanpa balas di laga terakhir penyisihan grup mereka.

Sedangkan Persebaya sebagai runner up terbaik. Poin Bajul Ijo Muda lebih baik daripada kedua tim runner up grup lain. Persebaya mengoleksi 31 poin, walaupun kalah 1-2 dari Bali United.

“Alhamdulillah kami mengamankan tiket ke babak semifinal,” kata Ahmad Rosyidin, pelatih Persebaya U-18.

“Minimal kami menjadi runner-up terbaik,” tuturnya.

Menurut Ahmad Rosyidin, timnya harus bekerja keras saat lawan Persija Jakarta di semifinal.