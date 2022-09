RDS Day 2022, RDS Group Siap Layani Industri yang Sedang Beradaptasi dengan Teknologi Digital

RDS Group bersiap memasuki era kesiapan bisnis new normal dengan mengusung tema 'Enter the Futureverse' pada RDS Day di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta.

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - RDS Group mengadakan program tahunan yang mengusung tema 'Enter the Futureverse'.

Pada acara ini RDS mengundang mitra bisnis, partner, dan pelanggan dari solusi RDS Group, untuk mendapatkan banyak informasi terbaru dari perkembangan bisnis dan inovasi yang sudah dipersiapkan oleh RDS Group untuk membantu mitra bisnis strategisnya setelah situasi pandemi yang melanda selama 2 tahun terakhir ini.

“Kita semua bersama-sama menghadapi kondisi new normal setelah pandemi, yang telah memberikan dampak sangat besar ke hampir seluruh aspek kehidupan dimana salah satunya adalah dari cara kita bekerja. Berawal dengan kebiasaan work in office, lalu menjadi work from home dan sekarang bertransformasi menjadi work from anywhere,” kata Randy Chandra, CEO RDS Group melalui paparan sambutannya di acara RDS Day 2022, yang telah berlangsung Minggu (25/9/2022).

Tema yang mengusung “Enter the Futureverse” ini menggambarkan kesiapan RDS Group melalui lini bisnisnya dalam beradaptasi dengan banyaknya perubahan aspek di semua industri yang mengandalkan perkembangan teknologi digital.

RDS Group memahami perubahan mitra bisnis dalam menjalankan perusahaan serta berusaha untuk mengembangkan solusi-solusi baru agar terus dapat memberikan pelayanan yang sesuai dan relevan di era baru, yang digambarkan sebagai Futureverse.

Dalam acara ini, selain mengundang mitra bisnis untuk menyaksikan langsung inovasi terbaru dari beberapa booth pilar bisnis RDS Group seperti RDS Solution, BION, Reycom Printing Solusi (RPS) & Printaholic, Quadrant Synergy International (QSI), dan Syntech Mitra Integrasi (SMI), juga mengundang beberapa pembicara untuk memberikan paparan tentang kesiapan inovasi dan teknologi di era transformasi digital.

Pemaparan yang dibawakan Ristiawan Suherman, President Director dari CIMB Niaga Finance, menjelaskan tentang kesiapan CIMB Niaga Finance dalam melakukan proses transisi dari bank konvensional menjadi bank digital.

Selain itu sesi paparan semakin lengkap dengan adanya perwakilan dari Rey.id, Bobby Siagian, Chief Technology Officer.

Bobby menyampaikan bahwa perkembangan teknologi menjadikan datafikasi sebagai tren yang mengubah banyak aspek kehidupan.