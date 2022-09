Liga Italia: Jadwal Matchday 8, Hasil Klasemen - Top Skor, LINK Live Streaming - Live Score

SURYA.co.id I Berikut Jadwal Liga Italia Serie A pekan ke-8 yang akan berlangsung Sabtu - Selasa, 1 - 4 Oktober 2022.

Jadwal disertai hasil pertandingan matchday-7, daftar klasemen dan top skor sementara

Jadwal matchdaya ke 8

SABTU 1 OKTOBER 2022

20:00 - Napoli vs Torino

23:00 - Inter vs Roma

MINGGU 2 OKTOBER 2022

01:45 - Empoli vs AC Milan

17:30 - Lazio vs Spezia

20:00 - Lecce vs Cremonese

20:00 - Sampdoria vs Monza

20:00 - Sassuolo vs Salernitana

23:00 - Atalanta vs Fiorentina

SENIN 3 OKTOBER 2022

01:45 - Juventus vs Bologna

SELASA 4 OKTOBER 2022

01:45 - Verona vs Udinese

BIG MATCH - Inter Milan vs AS Roma

SABTU 1 OKTOBER - Pukul 23.00 WIB

