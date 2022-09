Jadwal Liga Italia, Liga Spanyol dan Liga Inggris, Klasemen dan Top Skor

SURYA.co.id I Berikut ini jadwal Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris akhir pekan ini.

Liga Italia Serie A akan meminkan match day ke-8, Sabtu - Selasa (1 - 4 Oktober 2022).

Sedang Liga Spanyol Laliga Santander baru akan masuk matchday ke-7. Juga berlansung Sabtu - Selasa (1-4/10/2022).

Sementara Liga Inggris memasuki matchday ke-9. Namun pertandingan ini menjadi laga ke-8 lantaran pada match day ke-7, semua jadwal pertandingan dibatalkan untuk penghormatan mendiang Ratu Elizabeth II

Jadwal Liga Italia pekan ke 8, ada big match Inter Milan vs AS Roma. FOTO: Pelatih AS Roma Jose Mourinho saat mengangkat trofi UECL 2021/2022 bersama AS ROMA, Kamis (26/5/2022) dini hari (AFP)

JADWAL LIGA ITALIA SERIE A match day ke 8

SABTU 1 OKTOBER 2022

20:00 - Napoli vs Torino

23:00 - Inter vs Roma

MINGGU 2 OKTOBER 2022

01:45 - Empoli vs AC Milan

17:30 - Lazio vs Spezia

20:00 - Lecce vs Cremonese

20:00 - Sampdoria vs Monza

20:00 - Sassuolo vs Salernitana

23:00 - Atalanta vs Fiorentina

SENIN 3 OKTOBER 2022

01:45 - Juventus vs Bologna

SELASA 4 OKTOBER 2022

01:45 - Verona vs Udinese

