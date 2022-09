Jadwal Liga Inggris Matchday 9: Bigmatch Mancity vs MU - Arsenal vs Tottenham, Simak Klasemen

SURYA.co.id I Setelah jeda dua pekan untuk pertandigan UEFA Nation League 2022/2022, liga - liga di negara Eropa kembali bergulir akhir pekan ini.

Liga Inggris memasuki matchday ke-9 yang akan bergulir Sabtu - Minggu (1 - 2 Oktober 2022 ) dan Selasa (4 Oktober 2022).

Matchday ke-9 Liga Inggris merupakan pertandingan ke delapan lantaran pertandingan pekan ke tujuh dibatalkan serentak untuk memberikan penghormatan atas meninggalnya Ratu Elizabeth II.

Liga Inggris matchday 9 akan menggelar dua pertandingan big match. Terdiri Arsenal vs Tottenham Spur dan Manchester City (Mancity) vs Manchester United (MU)

Baca juga: UEFA Nations, Italia Lolos Dramatis, Malam Ini Hidup Mati Portugal vs Spanyol, Link Streaming

Jadwal Liga Inggris matchday 9. Ada bigmatch Manchester City dan Liverpool (Twitter.com)

Duel big match Arsenal vs Tottenham Spurs akan digelar Sabtu (1/10/2022) pukul 18.30 WIB.

Arsenal merupakan pimpinan klasemen, sedang Tottenham dan Mancity menjadi penguntitnya, dengan sama-sama cuma berjarak satu poin.

Sedang big match derbi Kota Manchester, Mancity vs MU akan digekar Minggu (2/10/2022) pukul 20.00 WIB.

Berikut jadwal Liga Inggris 2022/2023 pekan ke-9

SABTU 1 OKTOBER 2022

18:30 - Arsenal vs Tottenham Hotspur

21:00 - AFC Bournemouth - Brentford

21:00 - Crystal Palace vs Chelsea

21:00 - Fulham vs Newcastle United

21:00 - Liverpool vs Brighton & Hove Albion

21:00 - Southampton vs Everton

23:30 - West Ham United vs Wolverhampton Wanderers

MINGGU 2 OKTOBER

22:30 - Leeds United vs Aston Villa