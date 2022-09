Banyak Peminat, Frank & co. Luncurkan Luncurkan TinyTAN Special Collection Seri Kedua

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Respon konsumen terhadap TinyTAN Special Collection dari Frank & co. seri pertama yang diluncurkan Juli 2022 lalu, mendorong brand perhiasan itu untuk meluncurkan seri kedua.

TinyTAN adalah sekelompok karakter yang terinspirasi dari tujuh anggota ikon pop abad ke-21, BTS.

Rolly Soesanto, Area Manager dari Frank & co. Indonesia Timur, mengatakan, TinyTAN Special Collection seri pertama sangat diminati pelanggan.

"TinyTAN Special Collection hadir serentak di semua toko Frank & co. secara nasional. Dan respon konsumen sangat positif, bahkan ada yang bersedia mencari seri ini hingga berpindah-pindah toko hingga kota," kata Rolly, saat launching TinyTAN Special Collection seri kedua di Surabaya, Senin (26/9/2022).

Kemudian di seri kedua ini, dua kegiatan digelar. Yaitu early bird dengan dikenalkan secara terbatas di gerai Frank & co. Plaza Indonesia pada 22 September, dalam sehari.

Kemudian kedua, launching di booth Frank & co. yang ada di Tunjungan Plaza 4 Surabaya.

"Jadi untuk launching ini hanya ada disini dan akan berlangsung selama dua Minggu," jelas Rolly.

Baru pada 17 Oktober 2022 mendatang, TinyTAN Special Collection seri kedua ini akan diluncurkan di gerai-gerai lain secara nasional.

Seri kedua ini merupakan sebuah kejutan dan bentuk apresiasi pada pelanggan yang begitu antusias.

Jika Frank & co.’s TinyTAN Special Collection yang diluncurkan pada Juni 2022 lalu berupa kalung serta gelang emas dan berlian, kini koleksi tersebut diperlengkap dengan kehadiran pendant emas berbentuk karakter TinyTAN, mismatch earrings, serta drawstring bracelet yang bisa diatur ukurannya sesuai ukuran tangan pemakainya.

"Frank & co. melihat perubahan perilaku konsumen yang cenderung mencari perhiasan emas maupun berlian dengan harga lebih terjangkau dengan kualitas yang tinggi. Hal ini juga selaras dengan tren fashion terkini yang menggunakan perhiasan untuk menyempurnakan penampilan sehari-hari atau sebagai hadiah," beber Tanya Alissia,

Merchandise Director PT Central Mega Kencana (CMK) sebagai induk Frank & co.

Dia juga menambahkan, dengan koleksi perhiasan karakter TinyTAN ini, pihaknya ingin membantu para trendsetters dan fashion enthusiasts di Indonesia untuk menunjukkan kepribadian mereka dengan cara yang beyond imagination, serta memudahkan penggemar untuk #NyatakanTinyTANdenganFranknco kapan pun.