Viva Cosmetics Konsisten Dukung Industri Kreatif di Kancah Internasional

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Brand Viva Cosmetics didapuk sebagai Official Make Up & Hair Do dalam gelaran bergengsi Paris Front Row 2022 yang diinisiasi oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) pada awal September 2022.

Acara yang diselenggarakan di Paris tersebut sukses membawa nama harum Indonesia di kancah internasional dan dihadiri pejabat-pejabat penting.

Antara lain Mufidah Jusuf Kalla, Duta Besar Indonesia Untuk Prancis Muhammad Oemar, serta Dubes untuk Unesco dari Philiphina, Singapore, Srilanka, Namibia, Nigeria, dan Arab Saudi.

Direktur Distribusi Viva Cosmetics Indonesia Timur Yusuf Wiharto mengatakan, sebagai pelopor kosmetik di Indonesia yang telah berusia 60 tahun, pihaknya merasa punya tanggung jawab besar untuk mendukung kemajuan para desainer Indonesia agar dapat berkiprah di tingkat dunia.

”Harapan kami melalui event-event seperti ini dapat meningkatkan brand awareness masyarakat bahwa produk ‘Made In Indonesia’ seperti Viva Cosmetics ini juga punya mutu dan kualitas yang baik sehingga dapat diterima di dunia internasional,” kata Yusuf, Minggu (25/9/2022).

Yusuf juga menegaskan, Viva Cosmetics yang merupakan kosmetik tertua di Indonesia sangat bangga dapat mensupport Front Row Paris 2022.

”Sebenarnya, kami nggak hanya mendukung Front Row Paris. Kami sejak tahun 1962 sampai sekarang selalu konsisten untuk support industri kreatif, termasuk kalangan kawula muda, dengan berbagai macam cara. Seperti yang kami lakukan sekarang yaitu rutin mengadakan challenge-challenge kekinian lewat Instagram @vivamd (Viva Cosmetics Muda) sehingga anak-anak milenial ini makin semangat untuk berkarya,” jelas Yusuf.

Selain itu, menurutnya industri kreatif dan kosmetik juga harus saling berdampingan.

Bertajuk Front Row, acara ini berhasil digelar di sebuah kapal pesiar dalam kota yang menyusuri sungai Seine di Paris.

Tujuannya agar potensi desainer Indonesia yang telah memasuki pasar global dapat dikenal, khususnya di benua Eropa yang memiliki pengaruh besar terhadap industri fesyen dunia.

Untuk tahun ini, rangkaian acara Front Row terdiri dari fashion showcase, business matching dan pop up store di Paris.

Pihaknya optimis untuk ke depannya melalui event internasional seperti ini bisa membuka peluang kerjasama bisnis, baik itu dari sisi Viva Cosmetics sendiri maupun para desainer Indonesia.

Saat kegiatan Paris Front Row 2022, Viva Cosmetics menerjunkan 3 Make Up Artist andalan, yaitu Mariyani Agustini, Hilga Dwi Pambudi, dan Setyo Harysoesanto.

