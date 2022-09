Operasi Pasar di Jember Hanya Jual 3 Komoditas, Telur Lebih Laku Ketimbang Beras atau Ayam Potong

SURYA.CO.ID, JEMBER - Kegiatan operasi pasar tidak berhenti digelar setelah meredanya pandemi Covid-19, karena kini malah berlanjut akibat kenaikan harga BBM. Melalui operasi pangan (OP) Lumbung Pangan Jawa Timur, pemerintah menjual komoditas dengan harga murah di empat pasar tradisional di Kabupaten Jember, Senin (26/9/2022).

Keempat pasar yang menjadi lokasi OP masing-masing adalah Pasar Tanjung, Mangli, Kreongan, dan Wirolegi. OP tersebut dimulai Pukul 06.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB, dan bakal digelar di setiap Senin.

Dari pantauan SURYA di hari pertama pelaksanaan OP Lumbung Pangan Jatim di Kabupaten Jember, hanya tiga komoditas yang dijual yaitu beras, telur ayam ras, dan ayam potong.

Dari ketiga komoditas itu, hanya telur yang laris manis diserbu pembeli. Setelahnya, ada ayam potong dan terakhir beras. Seperti yang terlihat pada OP yang ditempatkan di Pasar Tanjung, hanya telur ayam ras yang ludes terjual.

Pihak penyelenggara menyediakan 4 ton beras atau 800 sak per 5 KG, 300 KG telur ayam, dan 300 KG ayam potong. "Untuk telur habis terjual," ujar Koordinator OP Lumbung Pangan Jatim di Pasar Tanjung, Vino Pratama kepada SURYA, Senin (26/9/2022).

Sedangkan ayam terjual 90 KG, dan beras yang terjual sekitar 350 sak. Hal serupa juga terlihat di Pasar Wirolegi. Telur ayam ras lebih laris terjual, daripada ayam dan beras.

Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Jember pekan lalu, mulai pekan ini Pemprov Jatim menggelar OP Lumbung Pangan Jatim setiap Senin. OP itu digelar di 25 pasar di delapan kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Komoditas yang dijual adalah beras per 5 KG seharga Rp 50.000, kemudian gula pasir Rp 12.000 per KG, telur Rp 20.000 per KG, ayam Rp 25.000 per ekor (0,9 ons - 1 KG), cabai Rp 10.000 per bungkus 200 gram, minyak goreng Rp 11.000 per liter, dan bawang merah Rp 10.000 per 1/2 KG,

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkab Jember, Bambang Saputro membenarkan hanya tiga komoditas yang dijual di empat pasar lokasi OP Lumbung Pangan Jatim.

"Ada empat pasar tradisional yang menjadi lokasi OP Lumbung Pangan Jatim, yakni Pasar Tanjung, Wirolegi, Kreongan, dan Mangli. Dan di Jember, ada tiga komoditas yang dijual yakni beras, telur, dan ayam potong," ujar Bambang.

Meskipun ada tujuh komoditas yang disebut bakal dijual di OP tersebut, di Jember hanya ada tiga komoditas yang dijual.

Dari pengamatan SURYA, harga beras, telur, dan ayam dijual lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Saat ini harga telur di pasaran Jember berkisar antara Rp 22.000 - Rp 24.000 per KG, Sedangkan ayam potong Rp 30.000 per KG, dan beras premium per 5 KG di kisaran Rp 55.000 - Rp 60.000. ****