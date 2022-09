JADWAL PERSEBAYA Liga 1 2022 - Duel Panas Lawan Arema FC, Bajul Ijo Punya Amunisi Lengkap

Skuad Persebaya Surabaya saat turun di Liga 1 2022-2023. Jadwal Persebaya akan kelakoni away lawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (1/10/2022)

SURYA.co.id | SURABAYA - Berikut ini kabar terbaru jadwal Persebaya Surabaya pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Tim Bajul Ijo bakal menghadapi derbi Jawa Timur (Jatim) lawan Arema FC.

Kali ini Persebaya Surabaya akan menyambangi markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Jadwal Arema FC vs Persebaya akan tersaji pada Sabtu (1/10/2022).

Duel Arema FC vs Persebaya ini merupakan laga Liga 1 2022-2023 pekan ke-11. Arema FC sebagai tuan rumah tidak ingin dipermalukan Bajul Ijo.

Laga Arema FC vs Persebaya ini menjadi salah satu pertandingan big match pada Liga 1 2022-2023 pekan 11.

Selain pertandingan derbi Jatim, Liga 1 2022-2023 pekan 11 juga akan menyajikan laga panas lainnya. yakni Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Kecuali dua pertandingan super panas Arema FC vs Persebaya dan Persib Bandung vs Persija Jakarta, Liga 1 2023-2023 pekan 11 akan menyajikan sejumlah pertandingan menarik lainnya.

Di antaranya ada Persis Solo vs PSM Makassar, Borneo FC vs Madura United, PSIS Semrang vs Bhayangkara FC.

Keseruan pekan 11 BRI Liga 1 2022 dapat disaksikan secara live streaming Vidio.com.