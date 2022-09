8.000 Orang Penuhi JX Expo Surabaya Nonton Konser Westlife

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah tertunda tampil di Surabaya pada 2020, boy band asal Irlandia, Westlife, akhirnya tampil di Surabaya, Minggu (25/9/2022) malam.

Acara yang digelar di Jatim Internasional Expo Jalan A Yani Surabaya tersebut berhasil menarik lebih dari 8.000 penonton.

Sejak pukul 14.00 WIB, penonton mulai berdatangan dan mulai antri melakukan penukaran tiket untuk masuk hingga sekitar pukul 18.00 WIB.

Sebelum Westlife tampil, pertunjukan dibuka dengan penampilan dari Dave The Moffatts. Dave menampilkan beberapa lagu, seperti Still The One, dan Everything I Do, yang dipopulerkan lebih dulu oleh penyanyi Brian Adam.

Setelah jeda beberapa saat, giliran Westlife tampil.

Boy band yang digawangi Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne, dan Mark Feehily, itu menyanyikan lagu-lagu hits-nya dulu yang diarrasamen ulang menjadi album The Wild Dream, seperti The Uptown Girls, My Love, Without Wings, If I Let You Go, dan lainnya.

Saat jumpa pers sebelum tampil, Nicky Byrne, menyatakan antusiasnya tampil di Surabaya.

"Surabaya adalah kota yang istimewa. Kami sangat antusias tampil di sini, apalagi melihat penonton juga antusias dengan kami," kata Nicky.

Sebelum tampil di Surabaya, pada Sabtu (24/9/2022), Westlife lebih dulu tampil di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kemudian pada 3 Oktober 2022 mendatang, akan tampil di Prambanan, Jogjakarta.

Promotor pertunjukan Westlife The Wild Dream Tour, Otello Asia dan Neutro Live, mengakui bila antusiasme penonton di Surabaya cukup tinggi.

"Kami mencatat ada lebih dari 8.000 penonton dan itu sesuai dengan target dan ekspektasi kami untuk penonton di Surabaya," kata promotor dari Neutro Live.

Sebagai sponsor utama, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim, memberikan dukungan yang besar, sehingga penjualan tiket berhasil sold out.