Kisah Mantan Pelatih Chelsea Jadi Bintang Video Klip Musisi Inggris, Mourinho: Sangat Menyenangkan

Mantan Pelatih Chelsea Jose Mourinho yang kini melatih AS Roma

SURYA.co.id I - Mantan pelatih Chelsea, Jose Mourinho yang kini menjadi pelatih AS Roma Italia, muncul sebagai bintang video klip musisi rapper Inggris, Stormzy.

Jose Mourinho tampil di video klip Stormzy yang berjudul "Mel Made Me Do It".

Pada video klip lagu "Mel Made Me Do It" tersebut Jose Mourinho hanya menjadi cameo. Video Klip Jose Morinho tersebut bisa dilihat di akun YouTube Stormzy yang diunggah pada Jumat (23/9/2022).

Jose Mourinho terlihat pada menit 5:15 hingga 5:47. Jose Mourinho mulai terlihat di dalam video klip dengan memperlihatkan adegan dua tangannya yang terselip di saku celana.

Kemudian, adegan selanjutnya memperlihatkan satu jari Mourinho yang terangkat dan menempel ke bibirnya.

Namun, Mourinho tidak terlihat menyanyikan lagu Stormzy.

Jose Mourenho dan Fernando Torres saat membela Chelsea (getty images)

Menariknya, terdapat ucapan terkenal Jose Mourinho yang ia sampaikan saat konferensi pers pertandingan Chelsea dan Aston Villa pada Maret 2014 lalu.

Pada waktu itu, Chelsea takluk dari Aston Villa. Namun, ucapan Mourinho tidak diambil secara utuh.

Dalam lagu tersebut, terdapat sebuah kalimat berikut ini. "Kamu suka berbicara tentang masa lalu, orang-orang itu tua seperti Annie, apakah kamu baik-baik saja?"

"Saya lebih suka untuk tidak berbicara seperti Jose."