2 Pemenang IndiHome I-Konser Rockfivetival Siap Getarkan Panggung Jogjarockarta 2022

SURYA.co.id | SURABAYA - Grand Final Showcase IndiHome I-Konser Rockfivetival Goes to Jogjarockarta 2022 telah digelar.

Ada 10 Finalis dengan talenta terbaik yang berasal dari Jawa Timur dan NTT yang merupakan wilayah kerja Telkom Regional 5, telah beradu menunjukkan penampilan terbaiknya.

Ada dua pemenang yang terpilih yaitu, Easy Peasy asal Ponorogo dan Hiatus Mantra asal Malang, dan keduanya siap meramaikan panggung Jogjarockarta 2022 yang akan diadakan tanggal 24 dan 25 September di Tebing Breksi Yogyakarta.

Selain itu Group Band Rock Hiptoday terpilih sebagai juara Favorit.

Metranet sebagai product owner I-Konser bersama Telkom Divisi Regional V (wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara) bersama menggelar event IndiHome I-Konser Rockfivetival Goes To JogjaROCKarta 2022 dengan sajian berbeda.

Penyelenggaraan event ini didasari oleh banyaknya musisi rock terkenal yang berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali, seperti Dewa 19, Superman is dead dan lainnya.

Oleh karena itu layak apabila talenta tersebut diberikan panggung di event yang bergengsi dalam hal ini Jogjarockarta yang rutin diadakan tiap tahunnya.

“Selamat kepada 10 Grand finalis dari Showcase Rockfivetival Goes to Jogjarockarta 2022.Terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan teman-teman dari komunitas band rock yang telah menyemarakkan Showcase Rockfivetival Goes to Jogjarockarta 2022 bersama Indihome," kata Samsurizal Aruni, Operation Senior Manager Consumer Marketing Telkom Regional V, Kamis (22/9/2022).

Aruni juga menyampaikan Telkom berharap bisa menjadi wadah bagi musisi potensial berbakat dengan mengadakan program aktivasi untuk para emerging band dan musisi rock baru melalui IndiHome I-Konser Rockfivetival Goes To JogjaROCKarta 2022.

Semua Finalis RockFivetival Goes To Jogjarockarta 2022 yang tampil adalah; Rock Garnevo (@garnevo.id), Easy Peasy (@easypeacy.official), Hiptoday (@hiptoday.band), Karat (@karatofficial), Komonarcy (@komonarcy_), Zaduwiji (@zaduwiji), Snapburn (@snapburn.official), Rockmantic (@rockmanticbandofficial), Wonglawas (@wonglawas.official) dan Hiatus Mantra (@hiatusmantra).