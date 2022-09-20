Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam Lengkap dan Artinya, Viral di TikTok
Berikut lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam lengkap serta artinya. Atau juga biasa disebut Sholawat Qolbu Mutayyam.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID
ilustrasi - lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam lengkap, serta artinya.
Sholawat Qolbu Mutayyam menjadi salah satu sholawat yang tengah viral di TikTok.
Arti dari Sholawat Qolbu Mutayyam berisi pujian dan riwayat Nabi Muhammar SAW.
Simak lirik selengkapnya.
اَلقَلْبُ مُتَيَّمْ بِطٰهَ النَّبِی
Alqolbu mutayyam bithôhannabî
وَصَلَّی وَسَلَّمْ عَلَی طٰهَ النَّبِی
Wa shollâ wasallam ‘alâ Thôhân-nabî
نَبِيْنَا الْمُگرَّمْ نَبِيْنَا الْمُشَرَّفْ
Nabînal mukarrom nabînal musyarrof
طٰهَ العَرَبِيّ طَهَ العَرَبِيّ
Thôhal ‘arobî Thôhâl ‘arobî
أَحْمَدُ هَدَانَا وَالْمَوْلَی قَدْشَاء
Ahmadun hadânâ walmaulâ qod syâ’
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