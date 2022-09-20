Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam Lengkap dan Artinya, Viral di TikTok

Berikut lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam lengkap serta artinya. Atau juga biasa disebut Sholawat Qolbu Mutayyam.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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SURYA.CO.ID
ilustrasi - lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam lengkap, serta artinya.

Sholawat Qolbu Mutayyam menjadi salah satu sholawat yang tengah viral di TikTok.

Arti dari Sholawat Qolbu Mutayyam berisi pujian dan riwayat Nabi Muhammar SAW.

Simak lirik selengkapnya.

Al Qolbu Mutayyam

اَلقَلْبُ مُتَيَّمْ بِطٰهَ النَّبِی
Alqolbu mutayyam bithôhannabî

  وَصَلَّی وَسَلَّمْ عَلَی طٰهَ النَّبِی
Wa shollâ wasallam ‘alâ Thôhân-nabî

نَبِيْنَا الْمُگرَّمْ نَبِيْنَا الْمُشَرَّفْ
Nabînal mukarrom nabînal musyarrof

طٰهَ العَرَبِيّ طَهَ العَرَبِيّ
Thôhal ‘arobî Thôhâl ‘arobî

أَحْمَدُ هَدَانَا وَالْمَوْلَی قَدْشَاء 
Ahmadun hadânâ walmaulâ qod syâ’

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Qolbu Mutayyam
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