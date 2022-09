Angka Kemiskinan Sentuh 12,42 Persen, Pemkab Gresik Sebut DTKS Jadi Solusi Efektif

Berita Gresik

SURYA.co.id | GRESIK - Angka kemiskinan di Gresik menyentuh angka 12,42 persen.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi andalan untuk menekan angka kemiskinan.

Pentingnya data yang akurat, valid bertujuan agar skema bantuan dan tindakan menekan angka kemiskinan tepat sasaran.

Dinas Sosial (Dinsos) Gresik mencatat, 12,42 persen atau sekitar 166 ribu warga Gresik masih terbilang sebagai warga kurang mampu.

Hal tersebut mendorong Dinsos dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Gresik untuk mengejar upaya dalam pengentasan kemiskinan lewat DTKS.

Data DTKS ini nantinya akan jadi rujukan One Data Kemiskinan dalam pemberian berbagai macam bantuan, di antaranya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) Reguler, BPNT dan PKH, PKH Plus, dan PKH Inklusif.

Hal ini terungkap saat rapat koordinasi pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial, yang digelar di Kecamatan Tambak, Senin (19/9/2022) dan Kecamatan Sangkapura, Selasa (20/9/2022).

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, terlihat ambil bagian dalam memberikan pemahaman masyarakat terkait DTKS.

Tak hanya Wabup, agenda kali ini diikuti juga oleh Kepala Dinsos Gresik Ummi Khoiroh, Kepala Dinas PMD Abu Hasan, Camat Tambak Muhammad Nur Syamsi, Camat Sangkapura Syamsul Arifin, serta kepala desa dan warga sekitar.