Pasific Caesar Surabaya Gandeng Methodist II Hawks Jelang Kompetisi IBL 2023

SURYA.co.id | SURABAYA - Kompetisi Indonesian Basketball League (IBL) 2023 segera bergulir. Klub Pasific Surabaya menggandeng Methodist II Hawks dari Medan, Sumatera Utara untuk diajak kerja sama.

Adanya kerja sama Pasific Caesar dan Methodist II Hawks, klub jadi bernama Elang Pasific Caesar. Target tinggi pun langsung diusung Elang Pasific Caesar, yakni play off IBL 2023.

“Kami berharap kerjasama ini bisa berkembang baik ke depannya. Di IBL nanti, kami menargetkan lolos play off,” awbut owner Pasific, Irsan didampingi manajer Elang Pasific Caesar, Edy Hartono, Senin (19/9/2022).

Menurut Irsan, kerjsama ini akan berlangsung selama tiga musim kompetisi IBL. Dalam menjalani kompetisi IBL 2023, Elang Pasific Caesar masih tetap home base di Surabaya. Tapi, pihaknya akan memperbanyak event dan coaching clinik di Medan, Sumatara Utara.

“Kita rencanakan pada Oktober, tim ini akan berlatih ke Medan. Dari Medan, anak-anak akan melakukan try out ke Malaysia dan Singapura, sebelum berlaga di IBL,” tutur Irsan tanpa menyebut berapa lama timnya menggelar try out ke kedua negara itu.

Edy Hartono menambahkan perusahaannya, Methodist II Hawks tertarik bekerja sama dengan Pasific Caesar, lantaran klub ini memiliki nama besar di kancah bola basket tanah air. Dari track recordnya juga banyak menghasilkan pemain-pemian muda yang masuk ke tim nasional, seperti Indra Muhammad.

“Jadi, boleh dibilang klub ini sudah terkenal. Pemain terkenal hasil binaan Pasific, itu berasal dari daerah-daerah yang mungkin tidak terpantau sama klub-klub besar. Kami juga berharap pemain-pemain dari Medan bisa menjadi pemain profesional. Kita membangun kembali kota Medan buka link untuk menjadi pemain profesional,” jelas Edy Hartono.

Pihaknya sependapat dengan Irsan bahwa pada IBL tahun depan, Elang Pasific Caesar bisa lolos play off, seperti prestasi yang diukir sebelumnya.

“Untuk itu, kami akan bawa tim ini try out ke Malaysia dan Singapura. Dari Medan ke sana kan lebih dekat. Mungkin kita akan beruji coba dengan klub-klub profesional di Malaysia dan Singapura,” ungkapnya.

Pelatih Elang Pasific Caesar, Aries Herman mengaku, masuknya sponsor baru bisa mengangkat prestasi timnya di musim IBL 2023. Pada musim lalu, Pasific Caesar menempati peringkat 10.

“Dengan pemain muda, waktu itu nyaris lolos ke play off,” terangnya.

Untuk meraih target play off, Aries mengaku perlu mempertahankan pemain lama, ditambah pemain baru dari klub lain. Belanja pemain baru akan disesuaikan dengan kebutuhan tim.

“Karena kita juga kehilangan beberapa pemain muda yang sudah terlanjur pindah ke klub lain,” tutupnya.