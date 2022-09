Ini Daftar Lengkap Negara yang Lolos Final Piala Asia U-20 2023 di Uzbekistan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2023 di Uzbekistan 1-13 Maret 2023.

Timnas Indonesia U-20 memastikan diri lolos ke putaran final sebagai juara grup usai kalahkan Vietnam 3-2 laga pamungkas Grup F di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/9/2022) malam.

Putaran final Piala Asia U-20 2023 akan digelar di Uzbekistan, diikuti 16 tim, termasuk Uzbekistan sebagai tuan rumah yang lolos otomatis.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong lolos dengan status juara Grup F dengan catatan sempurna tiga kemenanangan.

Dua kemenangan awal kandaskan Timor Leste 4-0 dan kalahkan Hongkong 1-5.

"Bangga dengan perjuangan pemain bisa mengalahkan Vietnam, setelah cetak gol sempat menilai gampang atau kurang fokus akhirnya kemasukan 2 gol, tapi balikkan keadaan menjadi 3-2," ungkap Shin Tae-yong usai laga hadapi Vietnam.

Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U-20.

Vietnam, yang hanya menempati posisi kedua Grup F, juga memastikan satu tempat di Uzbekistan.

Skuad asuhan Dinh The Nam itu menjadi tim peringkat pertama runner-up terbaik.

Sementara negara Asia Tenggara lain, Malaysia gagal lolos ke Piala Asia U-20 2023 karena hanya berada di posisi ketiga klasemen Grup E.

Laos, Kamboja, Myanmar, Timor Leste, Singapura, Filipina, dan Bunei Darussalamam juga gagal lolos ke putaran final.

Satu yang masih memiliki peluang adalah Thailand, namun harus menunggu hasil Grup H untuk bisa mendapat status runner-up terbaik.

Daftar lengkap negara lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2023 di Uzbekistan.

- Uzbekistan (Tuan Rumah).

- Arab Saudi (Juara Grup A)

- Qatar (Juara Grup B)

- Jepang (Juara Grup C)

- Jordania (Juara Grup D)

- Korea Selatan (Juara Grup E)

- Indonesia (Juara Grup F)

- Oman (Juara Grup G)

- Tajikistan (Juara Grup I)

- Iran (Juara Grup J)

- Vietnam (Runner Up Terbaik)

- Kirgistan (Runner Up Terbaik)

- China (Runner Up Terbaik)

- Suriah (Runner Up Terbaik)

- Juara Grup H*

- Runner-up terbaik*

*Grup H baru dimainkan pada Oktober 2022 mendatang.