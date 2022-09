Bangkitkan Kembali Kerja Sama Ekonomi Thailand-Jatim, Kadin Jatim Ikuti Pameran TTIC di Bangkok

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim berupaya menjembatani pengusaha Jatim untuk melakukan promosi potensi perdagangan, nvestasi, pariwisata dan budaya Indonesia.

Salah satunya dengan mengukuti pameran 'Forum Trade, Tourism, Invesment dan Culture (TTIC)' di Thailand yang telah berlangsung pada akhir pekan lalu.

"Kami berharap, kegiatan TTIC ini mampu meningkatkan nilai ekspor RI dan Jatim ke Thailand, mendorong investasi dua arah, meningkatkan kunjungan arus wisatawan Thailand ke Indonesia dan Jatim," kata Adik Dwi Putranto, Ketua Umum Kadin Jatim, Senin (19/9/2022).

Pameran yang diselenggarakan oleh KBRI di Bangkok Thailand tersebut digelar mulai hari Jumat (16/9/22) hingga Minggu (18/9/2022).

Rangkaian kegiatan TTIC meliputi pameran perdaganagan, business forum dan business match making, Indonesian cultural night dan art exhibition (pameran lukisan).

Pameran perdagangan menampilkan serta mempromosikan industri kreatif Indonesia, produk UMKM berkualitas dan industri yang ramah lingkungan.

Sementara business match making berbentuk pertemuan one on one, mempertemukan pengusaha Indonesia dengan Thailand.

Lebih lanjut Adik mengungkapkan, hubungan dagang antara Indonesia dan Thailand sudah terjalin sejak lama, tepatnya sejak tahun 1950.

Hingga tahun 2020, Indonesia telah menjadi mitra dagang global Thailand yang berada di peringkat ke-delapan, naik setu peringkat dari posisi ke-sembilan pada tahun 2019.