Pembelaan DPRD Surabaya Soal Spanduk di Stadion GBT di Ajang Kualifikasi Piala Asia U20 2023

Suasana Stadion GBT laga Indonesia vs Vietnam pada Kualifikasi Piala Asia U-20 203

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebuah spanduk DPRD Kota Surabaya, terpampang di Tribun Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Momen itu bersamaan dengan berlangsungnya gelaran Kualifikasi Piala AFC U-20 20223.

Spanduk itu bertuliskan Welcome To Surabaya 14-19 September 2022, AFC U20 Teams Komisi C DPRD Kota Surabaya. Tak lupa juga dilengkapi dengan beberapa foto anggota dewan.

Sontak, keberadaan media tersebut menuai reaksi negatif dari akun instagram Warkop Pitulikur. Hingga postingan ini dibuat, sudah mendapatkan komentar sebanyak 286 komentar dan 3442 like.

Dikonfirmasi soal itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Surbaya Baktiono menjelaskan tujuan dipasang spanduk adalah sebagai bentuk dukungan menyambut Kualifikasi Piala AFC U-20

Menurutnya, pemasangan spanduk berawal saat seluruh anggota Komisi C DPRD melakukan sidak di Stadion GBT guna memastikan fasilitas jelang perhelatan Pesta S3pak Bola se Asia. Dari hasil peninjauan, tidak ada tanda-tanda penyambutan untuk ajang tersebut.

"Kami komisi C berinisiasif untuk membuat spanduk sebagai bentuk penyambutan para pemain timnas. Biaya pembuatan spanduk tersebut berasal dari dana kami sendiri," ujar Baktiono, Minggu (18/9/2022)

Pihaknya, hanya membuat dua spanduk dengan harga Rp 3,6 juta. Dirinya juga membantah pemasangan spanduk ini untuk menyongsong politik pada tahun 2024 mendatang.

“Di spanduk tidak ada embel-embel partai. Ini bentuk dukungan DPRD Kota Surabaya atas terselenggaranya momentum sepak bola internasional,” katanya.

Dengan adanya momentum ini, lanjut Baktiono, justru harus saling mendukung satu sama lain. Mengingat, ini merupakan momen terbaik di Kota Pahlawan.

"Maka dari itu, harus didukung semua pihak. Tidak ada parpol. Dukungan Spanduk, umbul-umbul dan dukungan penonton sangat dibutuhkan,” tandas Baktiono.