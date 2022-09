Jadwal DBL 2022 East Java Series Hari Ini, Sabtu 17 September: SMA Petra 1 vs SMAN 2 Surabaya

LAY UP - Michael Henry Laksmana (5) ikut andil mengantarkan kemenangan SMA Frateran Surabaya atas SMAN 9 Surabaya pada laga Honda DBL with KFC 2022 Seri Surabaya di DBL Arena, Jumat (16/9/2022).

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal DBL 2022 hari ini, berebut empat tiket terakhir menuju empat besar, Sabtu (17/9/2022).

DBL With KFC East Java Series North Region berlanjut hari ini.

Empat tiket terakhir bakal diperebutkan oleh 8 tim yang akan bertanding hari ini.

Di pertandingan pertama, ada SMAN 1 Waru yang akan menghadapi SMA St Louis 1 Surabaya.

Andri Danarto pelatih SMAN 1 Waru menuturkan tetap optimis memaksimalkan para pemain Smantaru.

“Ketemu Sinlui, nggak papa. Kami akan tetap mencoba mengoptimalkan seluruh pemain yang kami punya,” jelasnya.

Selain itu tim yang ditukanginya nanti akan merombak beberapa strategi srikandi Smantaru yang akan bersiap menghadapi putri Sinlui pukul 13.30 WIB.

Smantaru cukup tangguh. Selain srikandinya yang berjuang di Big Eight nanti para penggawa putra juga ikut memperebutkan tiket Fantastic Four Honda DBL with KFC 2022 East Java Series - North Region. Mereka akan siap bertemu putra Eagles - sebutan SMA Ciputra Surabaya pukul 15.10 WIB.

Putri Nineteen - sebutan SMAN 19 Surabaya baru saja sukses meredup SMAN 2 Sidoarjo Kamis (15/9). Kini mereka harus melanjutkan berjuang di Big Eight bertemu dengan SMA Nation Star Academy. Mereka akan mengencangkan strateginya petang nanti pukul 16.50 WIB.

Laga penutup kali ini hadir penyabet runner up tim putra SMAN 2 Surabaya bertemu dengan SMA Petra 1 Surabaya. Akankah prediksi Dhimas Aniz mampu melumpuhkan lawan Smada kali ini? Kita lihat saja nanti.