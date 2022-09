Display New Mazda CX-8 & New Mazda 2 Sedan, Mazda Optimistis Raih 50 SPK di GIIAS Surabaya 2022

SURYA.CO.ID|SURABAYA - Agen Pemegang Merek (APM) sekaligus distributor tunggal Mazda di Indonesia, yakni PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan dunia otomotif di Tanah Air dengan turut berpartisipasi dalam ajang GIIAS Surabaya 2022 pada 14 hingga 18 September 2022 di Grand City Convex Surabaya.

Pada ajang pameran otomotif paling bergengsi ini, Mazda Indonesia hadir dengan dua line-up unggulan yaitu New Mazda CX-8 dan New Mazda 2 Sedan, di mana keduanya dalam balutan warna khas terbaru Mazda, yaitu Platinum Quartz.

Bagi Mazda keikutsertaannya juga di GIIAS Surabaya lantara melihat euforia dalam GIIAS Surabaya setiap tahunnya.

"Ajang GIIAS tahun 2022 ini memiliki antusiasme yang sangat tinggi dari pengunjung, maka dari itu setelah GIIAS di ICE BSD City, kami turut berpartisipasi dalam series Surabaya," ujar Managing Director PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio. Sabtu (17/9/22)

Ia menjelaskan, perusahaan menilai bahwa Mazda selalu memiliki tempat yang sangat spesial bagi customer khusus di Surabaya, untuk ini pul dimana selama pameran berlangsung para pengunjung dapat dilayani oleh 2 dealer yang dikelola oleh EMI yaitu Mazda Jawa Timur dan Mazda Adityawarman.

Perihal target penjualan, Ricky optimisme bahwa jajaran produknya bisa memikat pengunjung, mengingat banyak keunggulan yang dibenamkan di kendaraan Mazda, termasuk berbagai program penjualan dan purna jual yang ditawarkan.

"Kami berharap bisa membukukan 50 SPK selama GIIAS Surabaya 2022. Adapun untuk tipenya bisa beragam, mulai New Mazda CX-8, New Mazda 2 Sedan, CX-5 hingga CX-3," imbuhnya.

Dikatakan pula oleh Ricky, bahwa selamai ini animo konsumen Jatim terhadap New Mazda CX-8 cukup tinggi.

"Terbukti, sejak diluncurkan pada April 2022 lalu, sudah ada pemesanan sebanyak 40 unit di Jawa Timur," sambung dia.

Dijelaskannya juga, moncernya pemesanan New Mazda CX-8 sendiri tidak lepas dari melihat keunggulannya, dimana mobil ini sudah menyematkan teknologi G-VECTORING CONTROL PLUS (GVC Plus) sebagai bentuk human-centric engineering agar membuat pergerakan kendaraan lebih responsif, lebih membangkitkan percaya diri dan kenyamanan dalam berkendara.

Di dalam kabin, premium SUV dengan 6-seaters ini menghadirkan Captain Seat pada baris kedua yang dilengkapi dengan ventilated seat dengan Center Console untuk mengendalikan udara yang keluar dari kursi penumpang di baris kedua.

Sementara untuk New Mazda 2 Sedan, kata dia, hadir dengan tampilan yang semakin mewah, elegan, dan lebih sporty lewat penyematan 16-inch wheels, LED projector dengan auto on/off dikombinasikan oleh Daytime Running Light (DRL), serta penyematan fitur automatic wiper dengan sensor hujan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendaranya di berbagai kondisi.

Lebih dari itu, masih kata Ricky, di ajang GIIAS Surabaya 2022 ini Mazda Indonesia juga menyiapkan satu unit Mazda CX-5 2.5 Elite untuk test drive.

"Sedangkan untuk promo penjualan selama GIIAS Surabaya 2022 sendiri, akan mendapatkan exclusive merchandise, dan program khusus dari Leasing Partner yang bekerjasama dengan PT EMI berupa bunga mulai 0 persen, cashback serta instant approval," tandasnya.