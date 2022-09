Susunan Pemain Timnas U20 Indonesia vs Hongkong Kualifikasi Piala Asia U20 2023 - Marselino Disimpan

Marselino Ferdinan disimpan saal laga Timnas U-20 Indonesia vs Hongkong pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (16/9/2022) malam

SURYA.co.id | SURABAYA - Berikut ini susunan pemain Timnas U-20 Indonesia vs Hongkong pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2022 Grup F yang dilangsungkan di Stadion gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (16/9/2022).

Marselino Ferdinan masih disimpan pada laga Timnas U-20 Indonesia vs Hongkong yang akan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB malam ini.

Duel Timnas U-20 Indonesia vs Hongkong ini merupakan pertandingan kedua di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023. Garuda Muda menargetkan

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan rotasi pada skuad 11 pertama. Pemain yang sebelumnya absen coba diturunkan.

Rotasi dilakukan untuk menjaga kebugaran pemain yang menjalani laga dua hari sekali.

Apalagi di laga terakhir, Timnas U-20 Indonesia akan lawan Vietnam di tempat sama, Minggu (18/9/2022) mendatang.

Vietnam dua laga awal meraih kemenangan, yakni menaklukan Hongkong dengan skor 5-1 dan kalahkan Timor Leste dengan skor akhir 4-0.

Berikut susunan pemain Timnas U-20 Indonesia vs Hongkong :

Hongkong (3-5-2)

Kiper: Pong Cheuk

Belakang: Ryan Lee, Xavier Chang,

Tengah: Ellison Tsang, Tiang In (c), Sohgi Ichikawa, Osmond Chan, Lee Lok Him,

Depan: Adriel Chan, Chen Ngo Hin,

Pelatih: Cheung Kin Fung.

Indonesia (3-3-4)

Kiper: Cahya Supriadi

Belakang: Barnabas Sobor, Ahmad Rusadi (c), Dia Syayid,

Tengah: Zanadin Fariz, Maulana Syarif, Nico Saputro

Depan: Ramadan Ahmad, Dony Tri, Rabbanu Tasnim, Rahmat Beri

Pelatih: Shin Tae-yong