Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs Hongkong Kualifikasi Piala AFC U-20, Shin Tae yong Lakukan Rotasi

Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs Hongkong di laga Kualifikasi Piala AFC U-20 2023

SURYA.co.id | SURABAYA - Timnas Indonesia Vs Hongkong, Jumat (16/9/2022) malam ini di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), laga kedua Kualifikasi Piala AFC U-20 2023.

Menatap laga ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan rotasi pada skuad 11 pertama.

Rotasi dilakukan untuk menjaga kebugaran pemain yang menjalani laga dua hari sekali.

Apalagi di laga terakhir, Timnas Indonesia akan hadapi lawan berat Vietnam di tempat sama, Minggu (18/9/2022) mendatang.

Vietnam dua laga awal meraih kemenangan, taklukkan Hongkong 5-1, kalahkan Timor Leste 4-0.

Berikut susunan pemain kedua kesebelasan:

Hongkong (3-5-2)

Kiper: Pong Cheuk

Belakang: Ryan Lee, Xavier Chang,

Tengah: Ellison Tsang, Tiang In (c), Sohgi Ichikawa, Osmond Chan, Lee Lok Him,

Depan: Adriel Chan, Chen Ngo Hin,

Pelatih: Cheung Kin Fung.

Indonesia (3-3-4)

Kiper: Cahya Supriadi

Belakang: Barnabas Sobor, Ahmad Rusadi (c), Dia Syayid,

Tengah: Zanadin Fariz, Maulana Syarif, Nico Saputro

Depan: Ramadan Ahmad, Dony Tri, Rabbanu Tasnim, Rahmat Beri

Pelatih: Shin Tae-yong