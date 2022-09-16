Lirik Sholawat

Lirik Man Ana Laulakum Lengkap Tulisan Arab dan Terjemahan, Lagu untuk Murid pada Guru

Berikut ini lirik Man Ana Laulakum, lengkap dengan tulisan Arab dan terjemahan

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Man Ana Laulakum Lengkap Tulisan Arab dan Terjemahan, Lagu untuk Murid pada Guru
Canva
Ilustrasi - Lirik Man Ana Laulakum 

SURYA.CO.ID - Berikut ini Lirik Man Ana Man Ana Laulakum, lengkap dengan tulisan Arab, latin dan terjemahan.

Man Ana Laulakum bukanlah bagian dari lirik sholawat, namun bermakna ungkapan terima kasih murid pada guru, yang telah membimbing ke jalan kebaikan.

Langsung saja, simak Lirik Man Ana selengkapnya:

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مَنْ أَنَا مَنْ أَنَا مَنْ أَنَا لَوْلَاكُمْ
MAN ANA MAN ANA MAN ANA LAULAKUM

كَيْفَ مَا حُبُّكُمْ كَيْفَ مَا أَهْوَاكُمْ
KAIFA MA HUBBUKUM KAIFA MA AHWAKUM

مَا سِوَىَ وَلَا غَيْرَكُمْ سِوَاكُمْ
MA SIWAYA WA LA GHOIROKUM SIWAKUM

لَا وَمَنْ فِي الْمَحَبَّةْ عَلَيَّ وَلَاكُمْ
LA WA MAN FIL MAHABBAH ‘ALAYYA WALAKUM

أَنْتُمْ أَنْتُمْ مُرَادِي وَأَنْتُمْ قَصْدِي
ANTUM ANTUM MURODI WA ANTUM QOSHDI

لَيْسَ أَحَد فِي الْمَحَبَّة سِوَاكُمْ عِنْدِي
LAISA AHAD FIL MAHABBAH SIWAKUM ‘INDI

مَنْ أَنَا مَنْ أَنَا مَنْ أَنَا لَوْلَاكُمْ
MAN ANA MAN ANA MAN ANA LAULAKUM

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man ana laulakum
Lirik Man Ana
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