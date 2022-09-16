Lirik Sholawat
Lirik Man Ana Laulakum Lengkap Tulisan Arab dan Terjemahan, Lagu untuk Murid pada Guru
Berikut ini lirik Man Ana Laulakum, lengkap dengan tulisan Arab dan terjemahan
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut ini Lirik Man Ana Man Ana Laulakum, lengkap dengan tulisan Arab, latin dan terjemahan.
Man Ana Laulakum bukanlah bagian dari lirik sholawat, namun bermakna ungkapan terima kasih murid pada guru, yang telah membimbing ke jalan kebaikan.
Langsung saja, simak Lirik Man Ana selengkapnya:
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مَنْ أَنَا مَنْ أَنَا مَنْ أَنَا لَوْلَاكُمْ
MAN ANA MAN ANA MAN ANA LAULAKUM
كَيْفَ مَا حُبُّكُمْ كَيْفَ مَا أَهْوَاكُمْ
KAIFA MA HUBBUKUM KAIFA MA AHWAKUM
مَا سِوَىَ وَلَا غَيْرَكُمْ سِوَاكُمْ
MA SIWAYA WA LA GHOIROKUM SIWAKUM
لَا وَمَنْ فِي الْمَحَبَّةْ عَلَيَّ وَلَاكُمْ
LA WA MAN FIL MAHABBAH ‘ALAYYA WALAKUM
أَنْتُمْ أَنْتُمْ مُرَادِي وَأَنْتُمْ قَصْدِي
ANTUM ANTUM MURODI WA ANTUM QOSHDI
لَيْسَ أَحَد فِي الْمَحَبَّة سِوَاكُمْ عِنْدِي
LAISA AHAD FIL MAHABBAH SIWAKUM ‘INDI
مَنْ أَنَا مَنْ أَنَا مَنْ أَنَا لَوْلَاكُمْ
MAN ANA MAN ANA MAN ANA LAULAKUM
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