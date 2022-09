Siapkan Makanan Bergizi Lewat Prodamas Plus, Posyandu Kota Kediri Alami Kenaikan Jumlah Pengunjung

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Pengunjung Posyandu di Kelurahan Manisrenggo mengalami kenaikan sampai sekitar 300 persen setelah adanya Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus di Kota Kediri. Ini juga karena dalam setiap kegiatannya, Posyandu menyediakan tambahan makanan bergizi untuk warga.

Ida, Kader Kesehatan Kilisuci Kelurahan Manisrenggo mengungkapkan, dana dari Prodamas Plus sangat membantu meningkatkan layanan di Posyandu. Karena sebelum ada Prodamas Plus, pengunjung Posyandu hanya mendapat makanan bergizi sederhana yaitu bubur kacang hijau saja.

Setelah adanya Prodamas Plus, Posyandu bisa memberikan menu roti, jeruk, dan susu. Seiring meningkatnya peserta yang datang perlu ada tambahan dana agar layanan tetap bagus. "Saya mewakili Kader Kilisuci minta tambahan anggaran karena peserta Posyandu sekarang naik dari 200 orang per tahun menjadi 700 orang per tahun,” ujar Ida, Kamis (15/9/2022).

Sementara Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menjelaskan, Prodamas Plus memungkinkan dalam memenuhi kebutuhan ini. Ada sedikit perbedaan dalam cakupan kelola antara Prodamas dan Prodamas Plus. Pada Prodamas pelaksanaannya swakelola oleh kelurahan dan hanya menangani tiga bidang saja ekonomi, sosial dan infrastuktur.

Sedangkan Prodamas Plus dilaksanakan secara tipe IV dengan melibatkan kelompok masyarakat, setiap RT mendapatkan Rp 100 juta per tahun dengan peruntukan untuk enam bidang yaitu infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan.

“Silakan dirembuk dengan warga di setiap RT yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan Posyandu ini,” ujar Abu Bakar.

Dijelaskan, dalam Prodamas Plus, dialokasikan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Balita dan Lansia. Besarannya Rp 2 juta. "Silakan ini didiskusikan sesuai dengan mekanisme penggunaan Prodamas Plus. Posyandu ini kan di bawah RW jadi bisa dirembuk dengan beberapa RT," jelasnya. ****