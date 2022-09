Menjadi Tretan Madura, 1000 Pelaku UMKM Madura Dukung La Nyalla Menjadi Calon Presiden pada 2024

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Setelah dideklarasikan di Jember beberapa waktu lalu, dukungan untuk La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai calon Presiden pada Pemilu 2024 mendatang, kini disuarakan di Madura. Ini disuarakan oleh sedikitnya 1.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari empat kabupaten di Pulau Madura saat berkumpul di Gedung Rato Ebu, Kota Bangkalan, Kamis (15/9/2022).

Mereka kompak memberikan dukungan kepada La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai capres pada Pemilu 2024 mendatang. Para pelaku UMKM itu berbaur dengan masyarakat dan relawan dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang mengatasnamakan ‘Tretan Madura’.

Tretan Madura menjagokan La Nyalla, karena besarnya perhatian Ketua DPD RI itu pada perkembangan UMKM. Seperti yang disampaikan Ketua Paguyuban Batik Tanjung Bumi (Perbatab), Darmayanti.

Perempuan asal Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan itu tidak perlu berpikir panjang ketika mengetahui bahwa ada gelaran deklarasi dan komitmen mendukung La Nyalla For The Next President 2024.

“Pak La Nyala suka sekali batik karya kami warga Tanjung Bumi. Kami percaya pemasaran batik di masa mendatang bisa lebih luas lagi secara nasional hingga go international. Karena beliau pernah menjabat sebagai Ketua Kadin (kamar dagang dan industri), otomatis bisa memasarkan batik dan UMKM lainya lebih luas,” singkat Darmayanti.

Sementara Koordinator Relawan ‘Tretan Madura’, Putri Wanda menyatakan, La Nyalla memang mendapatkan gelar sebagai Bapak UMKM Jatim dari Asosiasi Pengusaha Kecil dan Menengah Jawa Timur pada tahun 2017.

“Saya pun pengagum Bapak La Nyalla karena kharakter beliau dikenal egaliter dan sangat didambakan para pelaku UMKM. Beliau juga figur yang memiliki pemikiran, pengalaman ekonomi sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun bergelut di dunia usaha, dan visi yang kuat dalam membangun ekonomi kerakyatan,” kata perempuan yang akrab disapa Puput itu.

Semenjak La Nyalla menahkodai HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), lanjut Puput, sudah tidak terhitung jumlah UMKM yang menjadi binaan dan diberdayakan. Karena UMKM merupakan salah satu pilar penting kekuatan perekonomian nasional.

“Para pelaku UMKM jumlahnya sangat signifikan. Inilah yang menjadi pemantik dan penyemangat para pelaku UMKM di Madura. Apalagi masifnya dukungan masyarakat di berbagai daerah yang turut mendeklarasikan beliau,” pungkasnya. ****