Ini Dia Penampakan Model SUV Terbaru Honda di GIIAS Surabaya 2022

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Model SUV terbaru dari Honda dikenalkan pada ajang GIIAS Surabaya 2022.

Selain itu, di ajang pameran otomotif ini Honda juga menampilkan produk produk terbarunya.

Deretan produk terbaru termasuk All New Honda HR-V RS, All New Honda BR-V Prestige with Honda SENSING, Honda City Hatchback RS with Honda SENSINGTM, New Honda Brio RS Urbanite, All New Honda BR-V tipe E, dan New Honda CR-V Black Edition.

Yang istimewa Honda juga mengusung sebuah model yang akan menjadi SUV terbaru Honda.

Mobil ini sebelumnya ditampilkan untuk pertama kalinya di dunia pada ajang GIIAS 2022 di ICE, BSD pada Agustus 2022.

Selanjutnya mobil ini juga dibawa ke sembilan kota di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah dan mendapat sambutan antusias dari konsumen di berbagai kota.

Setelah melalui serangkaian tes jalan dan roadshow ke berbagai kota, kini calon SUV terbaru Honda ini sudah ada di Surabaya.

Dikembangkan dari SUV RS Concept, model SUV compact dari Honda ini tampil dengan karakter yang lebih sporty yang menjadi ciri khas dari lini RS Honda.

President Director Honda Surabaya Center (HSC) main dealer mobil Honda wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ang Hoey Tiong mengatakan, pihaknya yakin ajang GIIAS 2022 disambut baik oleh konsumen di Surabaya, terutama dengan berbagai produk unggulan Honda, termasuk calon SUV terbaru yang akan menjadi daya tarik bagi pengunjung.

“Berbagai program penjualan yang telah kami siapkan juga akan semakin memberikan nilai lebih sekaligus memudahkan konsumen untuk memiliki mobil Honda,” ujarnya Kamis (15/9/2022).

Di GIIAS Surabaya 2022, Honda menyiapkan program penjualan bertajuk “Honda Serba Bisa”, yang meliputi Paket Spesial untuk All New Honda BR-V.

Yang menarik setiap konsumen yang melakukan pembelian All New Honda BR-V dan Honda City Hatchback RS selama GIIAS Surabaya Auto Show 2022 berlangsung akan mendapatkan Lucky Dip berupa cashback senilai jutaan rupiah atau emas 10 gram senilai total ratusan juta rupiah hingga Honda E-toll Card senilai Rp 1 juta.

Honda Surabaya Center juga menyediakan exclusive merchandise khusus untuk pengunjung yang melakukan test drive unit All New Honda BR-V dan Honda City Hatchback RS selama berlangsungnya pameran GIIAS Surabaya Auto Show 2022 di Booth Honda.

Marketing and After Sales Service Director Honda Surabaya Center, Wendy Miharja menambahkan, pihaknya optimis dengan paket menarik yang ditawarkan ini akan dapat meningkatkan penjualan di bulan September.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA