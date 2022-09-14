Bacaan Tahlil dan Doa Setelahnya Lengkap Teks Arab dan Artinya

Bacaan tahlil serta doa yang dibaca setelahnya, menjadi amalan sunnah Kamis Malam Jumat. Ini bacaannya

Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Bacaan Tahlil dan Doa Setelahnya Lengkap Teks Arab dan Artinya
canva
Ilustrasi - Rangkaian bacaan tahlil 

SURYA.CO.ID - Bacaan tahlil serta doa yang dibaca setelahnya, menjadi amalan sunnah Kamis Malam Jumat.

Bacaan tahlil biasanya dipakai untuk mendoakan mayit atau orang meninggal.

Bacaan tahlilan orang meninggal, dilakukan bersama-sama dan dipimpin oleh satu orang.

Berikut urutan doa tahlil lengkap, teks Arab dan artinya.

1. Pengantar Al-Fatihah

إلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِهِ وَصَحْبِهِ شَيْءٌ لِلّهِ لهُمُ الْفَاتِحَةُ

Ila hadrotin nabiyil musthofa muhammadin Shollallahu 'alaihi wasallam, wa alihi wa shohbihi syaiun lillahi lahumul fatihah..

ثُمَّ إلَى حَضْرَةِ إِخْوَانِهِ مِنَ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاْلأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَاْلعُلَمَاءِ وَاْلمُصَنِّفِيْنَ وَجَمِيْعِ اْلمَلاَئِكَةِ اْلمُقَرَّبِيْنَ، خُصُوْصًا سَيِّدنَا شَيْخِ عَبْدِ اْلقَادِرِ الجَيْلاَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَلْفَاتِحَة،

Tsumma ila hadroti ikhwanihi mibal anbiyaai wal mursaliin wal awliyaai wasyuhadaai washoolihiina washohaabati wattabi'iina wal 'ulamaai wal mushonnifiina wa jamii'il malaaikatil muqarrabiin, khushushon sayyidina syech abdul qadir al jailani radhiya Allahu 'anhu al fatihah...

ثُمَّ إلَى جَمِيْعِ أَهْلِ اْلقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ اْلاَرْضِ إلَى مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا خُصُوْصًا اِلَا أبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادَنَا وَجَدَّاتِنَا وَمَشَايِخَنَا وَمَشَايِخَ مَشَايِخِنَا وَلِمَنِ اجْتَمَعْنَا هَهُنَا بِسَبَبِهِ شَيْءٌ لِلّهِ لَهُمُ الْفَاتِحَة..

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Bacaan Tahlil
SURYA.co.id
tahlil
surabaya.tribunnews.com
doa arwah

  • Tribun Shopping

    Murah, 5 HP dengan Fitur Fast Charging Harga Rp 1 Jutaan

    Murah, 5 HP dengan Fitur Fast Charging Harga Rp 1 Jutaan

    Review Infinix INBOOK X2, Laptop 14 Inch dengan Prosesor Intel Ice Lake

    Review Infinix INBOOK X2, Laptop 14 Inch dengan Prosesor Intel Ice Lake

    Review vivo V25 Pro 5G, Refresh Rate 120 Hz hingga Fast Charging 66W

    Review vivo V25 Pro 5G, Refresh Rate 120 Hz hingga Fast Charging 66W

    5 Kelebihan Keyboard Mechanical, Anti Ghosting hingga Punya Switch yang Beragam

    5 Kelebihan Keyboard Mechanical, Anti Ghosting hingga Punya Switch yang Beragam

    Review DEERMA F600 Ultrasonic Humidifier, Dilengkapi Teknologi Antibacterial Water Tank

    Review DEERMA F600 Ultrasonic Humidifier, Dilengkapi Teknologi Antibacterial Water Tank

    • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan