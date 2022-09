10 Tim Dance Terbaik Siap Bersaing di UBS Gold Dance Competition 2022 Seri Surabaya

SURYA.co.id - SEBANYAK 86 tim dance mewakili 70 sekolah telah unjuk kemampuan mereka pada gelaran UBS Gold Dance Competition 2022 Seri Surabaya (North Region), sejak 18 Agustus lalu hingga 7 September kemarin.

Mereka telah tampil memukau dan menghibur penonton yang nribun langsung di DBL Arena, maupun pemirsa yang menyaksikan melalui tayangan livestreaming di channel YouTube atau aplikasi DBL Play.

Setelah melalui penjurian yang ketat dengan beberapa kriteria penilaian, terpilihlah 10 tim dance terbaik pada kompetisi dance pelajar terbesar tanah air untuk Seri Surabaya (lihat daftar Top 10 UBS Gold Dance Competition 2022, red).

Ke-10 tim dance terbaik ini harus bersaing kembali untuk menunjukkan performa terbaik mereka bersamaan dengan momen semifinal Honda DBL with KFC 2022 Seri Surabaya di DBL Arena pada tanggal 18 September mendatang.

Untuk menyaring dan menyeleksi hingga menjadi lima tim dance terbaik atau Best Five UBS Gold Dance Competition 2022.

”Penilaian juga memperhatikan kesesuaian penampilan kontestan dengan tema ’I AM 24K’ dan ’Self-Love’. Nantinya, kelima tim dance terbaik akan perform kembali pada final party Seri Surabaya tanggal 20 September. Untuk kami lakukan penjurian dan menentukan siapa dari kelima tim dance itu yang berhak merebut gelar champion, runner-up, dan third place dari North Region,” terang Ruth Meta Megawati, person in charge (PIC) gelaran Seri Surabaya. (*)

Top 10 UBS Gold Dance Competition 2022 Seri Surabaya (North Region)

• Clique – SMA St Louis 1 Surabaya (Boys)

• X-Changes Dance Crew – SMA Petra 1 Surabaya

• Timberwolf Dance Crew – SMA Trimurti Surabaya

• Fave Frateran – SMA Frateran Surabaya

• Hendz Up Dance Crew – SMA Santo Hendrikus Surabaya

• First Second Dance – SMAN 2 Surabaya (Boys)

• Ma9nificent – SMAN 9 Surabaya

• Falcon Libels – SMAN 15 Surabaya

• Smala DC – SMAN 5 Surabaya

• Mapradale – SMA Petra 2 Surabaya