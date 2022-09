Jadwal - Siaran Liga Italia, Laga Sorotan, Hasil - Klasemen dan Top Skor

SURYA.co.id I Berikut jadwal pertandingan Liga Italia Serie A 2022 - 2023 matchday 6 yang akan berlangsung Sabtu - Selasa (10 - 13 September 2022).

Liga Italia pekan ke 6 hari Sabtu - Minggu dini hari akan menyuguhkan tiga pertandingan. Di buka pertandingan tim papan atas Napoli vs Torino pukul 20.00 WIB. Di lanjut Inter Milan vs Torino pukul 23.00 WIB dan Sampdoria vs AC Milan pukul 01.45 WIB/Minggu dini hari.

Jadwal lengkap Liga Italia matchday ke-6 tersedia di bagian bawah artikel.

Disertai hasil pertandingan matchday 5, klasemen sementara dan daftar top skor.



Dimana nonton siaran langsung Liga Italia Serie A?

Semua pertandingan Liga Italia Seria A disiarkan langsung: TV beIN Sport, TV online vidio.com (paket berlangganan).

Lapaoran live skor, detik per detik pertandingan bisa di ikuti di Livescore.com, google.livescore.com.

Link Live Streaming Liga Italia dan Link Live score ada di bagian bawah artikel.



Laga Sorotan:

Atalanta vs Cremonese

Jadwal Liga Italia matchday ke-6 , pimpinan klasemen Atalanta akan menjamu Cremonese (AFP/Marco Bertorello)

Atalanta belum terkalahkan hingga matchday-5, dengan rekor empat kali menang dan sekali draw. Hasil ini mengantar Atalanta memimpin klasemen sementara Liga Italia Serie A, dengan poin 13 atau selisih dua poin dari pengejar terdekatnya, Napoli dan AC Milan yang sama-sama memiliki poin 11.

Baca juga: Cerita Transfer Besar yang Gagal Terwujud di Liga Inggris - Liga Spanyo - Liga Italia

Pekan ini, Atalanta berpeluang besar melanjutkan kepemimpinan klasemen.

Selain menjadi tuan rumah, tim yang dihadapinya hanyak tim promosi Cremonese, yang hingga kini belum merasakan kemenangan di Liga Serie A Italia.

Dari lima kali laga, Cremonese tercatat 4 kali kalah. Hasil terbaiknya adalah sekali draw. Buruknya performa menempatkan Cremonese berada di urutan 19 klasemen.