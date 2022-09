Sosok Calon Suami Aulia Sarah Pemeran Badarawuhi Film KKN di Desa Penari, Momen Lamaran Viral

SURYA.CO.ID - Inilah sosok calon suami Aulia Sarah atau yang dikenal sebagai pemeran Badarawuhi di Film KKN di Desa Penari.

Baru-baru ini, sosok calon suami Aulia Sarah banyak diburu warganet setelah potret lamaran mereka beredar dan viral di media sosial.

Bermula ketika Aulia Sarah membagikan momen ketika dilamar sang kekasih melalui akun Instagram pribadinya, @owliasarah, Kamis (8/9/2022).

Dalam unggahan itu, Aulia mengunggah 9 foto.

Foto pertama memperlihatkan kekasih Aulia Sarah berlutut di hadapannya sembari memberikan sebuah cincin di kotak merah.

Foto selanjutnya adalah momen Aulia Sarah dipasangkan cincin di jari manisnya.

Sementara di kolom keterangan, Aulia Sarah menuliskan tanggal saat dilamar oleh sang kekasih, yakni pada Sabtu (6/9/2022).

"06.09.2022

best surprise ever.. i said yaaas

(kejutan terbaik, aku bilang bersedia)