Bank Jatim Borong 2 Penghargaan di Top GRC Awards 2022

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) kembali mengukir prestasi dalam puncak acara TOP GRC Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Majalah TOP Business bekerja sama dengan Asosiasi GRC Indonesia IRMAPA (Indonesia Risk Management Profesional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), PaGi (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), serta beberapa perusahaan konsultan bisnis dan GRC lainnya.

Dengan tema 'GRC Empowerment in Digital ERA : And its Support To G20 Indonesia Presicency', dua kategori berhasil dimenangkan oleh 'bank-nya masyarakat Jawa Timur' berkat komitmen dan konsistensinya dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik yaitu TOP GRC Awards 2022 #Stars 4 yang dianugerahkan kepada Bank Jatim dan The Most Committed GRC Leader 2022 yang dianugerahkan kepada Direktur Utama bankjatim Busrul Iman.

Bertempat di Hotel Raffles Ciputra World Jakarta, acara perhargaan dihadiri secara langsung oleh Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah Bank Jatim R Arief Wicaksono.

Ketua Penyelenggara TOP GRC Awards 2022, M Lutfi Handayani, menyampaikan sejumlah hal.

Pertama, TOP GRC Awards adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan GRC tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berkinerja baik, dan telah menerapkan GRC secara efektif dan terintegratif, dalam pengelolaan bisnis.

“Selain kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan, di dalam TOP GRC Awards juga banyak aspek pembelajaran bersama di bidang implementasi GRC, khususnya bagi perusahaan-perusahaan peserta,” kata Pemimpin Redaksi Majalah Top Business itu.

Ketua Dewan Juri TOP GRC Awards 2022, Antonius Alijoyo, mengatakan bahwa kegiatan TOP GRC Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business ini, memiliki arti penting, yakni untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia, agar kinerja bisnisnya dapat terus tumbuh secara berkelanjutan, dengan didasari pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance, Risk Management, dan Compliance Management, yang efektif dan terintegrasi.

“Dengan semakin efektifnya implementasi GRC ini, maka kinerja bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia akan tetap aman dan tumbuh dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat dan investor baik dari dalam dan luar negeri akan tetap terjaga dan bahkan makin meningkat,” kata Antonius.

Dalam kesempatan tersebut, Arief mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diterima Bank Jatim pada sore hari ini.